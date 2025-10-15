Pico Cumple: sortearon los espacios gastronómicos, emprendedores y artesanos

En el marco del Festival Pico Cumple por el 120° Aniversario de la ciudad y de la Ordenanza 1071/25 que establece la asignación de espacios mediante sorteo ante escribano público, este lunes se definieron las parcelas correspondientes a cada sector en el Paseo Ferroviario.

Con la firme intención de que toda la comunidad sea parte activa del desarrollo de este festejo y con el profesionalismo y la transparencia que ello requiere, el mencionado sorteo se llevó a cabo en la Secretaría de Gobierno.

Para el mismo, se postularon organizaciones de la sociedad civil, food trucks, empresas gastronómicas, emprendedores/as y artesanos/as y empresas y comercios en general.

El resultado arrojó seis lugares para las instituciones locales en el Sector A, tres con uso de fuego y tres sin uso de fuego.

Para el Sector B, donde se instalarán los food trucks, diez lugares y dos suplentes.

Las empresas gastronómicas ocuparán el Sector C, con seis espacios.

En cuanto al Sector D, habrá 21 artesanos y artesanas y 119 emprendedores y emprendedoras.

Los números centrales del Pico Cumple derán el «Loco» Amato y Nahuel Pennisi.