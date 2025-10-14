Donald Trump respaldó a Javier Milei en la Casa Blanca: “Si no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei durante un almuerzo oficial en la Casa Blanca, y advirtió que “la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo”.

“La victoria es muy importante, es muy importante saber quién va a ganar la elección, si será un socialista o no”, afirmó el mandatario estadounidense al encabezar el encuentro entre ambas comitivas.

Trump fue más allá y lanzó una advertencia directa: “Si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina”. En ese sentido, señaló que el eventual candidato opositor para 2027 “es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar”.

Durante el almuerzo, Milei agradeció a su par norteamericano el apoyo al “mundo libre” frente a lo que definió como la “amenaza del socialismo del siglo XXI en todo el mundo”.

“Quiero agradecer el enorme trabajo del secretario (Scott) Bessent para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía la Argentina como consecuencia de los ataques políticos que recibimos de nuestros opositores, que no quieren que el país abrace las ideas de la libertad, sino otras perimidas que conducen al socialismo”, expresó el mandatario argentino.

Trump también aprovechó la ocasión para manifestar su preocupación por posibles acuerdos militares entre la Argentina y China. “Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China”, remarcó.

El encuentro tuvo lugar tras el ingreso de Milei a la Casa Blanca a las 14:39 (hora argentina). Ambos mandatarios posaron para las cámaras con los pulgares en alto antes de dirigirse al almuerzo de trabajo.

Según la agenda oficial, no hubo reunión bilateral formal, pero sí un encuentro ampliado entre las delegaciones. Luego, Milei tiene previsto participar a las 17 de la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista asesinado el 10 de septiembre en Utah, y emprender el regreso a la Argentina a las 22.