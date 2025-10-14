Javier Milei se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca tras el acuerdo financiero con Estados Unidos

El encuentro entre ambos mandatarios se concretará este martes en Washington. Será la primera reunión oficial entre Milei y Trump, luego del respaldo económico que la administración republicana otorgó a la Argentina la semana pasada.

El presidente Javier Milei se reunirá este martes con su par estadounidense, Donald Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca, en lo que marcará un nuevo hito en la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos.

El encuentro llega pocos días después de que el Gobierno argentino lograra un acuerdo financiero con la administración republicana, a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, destinado a estabilizar la situación cambiaria del país. El propio Milei calificó ese respaldo como un hecho “histórico”.

El mandatario argentino partió desde Buenos Aires cerca de las 15:15, acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En Washington DC ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo, quienes ultimaban los detalles del encuentro.

La reunión, que venía siendo negociada por las diplomacias de ambos países desde hace varios meses, se da en un momento clave para la administración libertaria, que busca consolidar su respaldo internacional y profundizar los lazos con la Casa Blanca.