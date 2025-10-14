Murió Rogelio “Kelo” Schanton, subsecretario de Asuntos Municipales

El actual subsecretario de Asuntos Municipales falleció este martes. Su figura era central en el vínculo entre la Provincia y los municipios. Por duelo, se suspendió la inauguración del nuevo Hospital de General Pico.

La política pampeana atraviesa un profundo duelo tras conocerse la muerte de Rogelio “Kelo” Schanton, dirigente histórico del peronismo provincial, exintendente de Ingeniero Luiggi y actual subsecretario de Asuntos Municipales del Gobierno de La Pampa.

El fallecimiento fue confirmado este martes por fuentes de Casa de Gobierno, y generó un inmediato pesar en el oficialismo y en todo el arco político local. Schanton, de amplia trayectoria, era considerado una figura clave en la estructura de gestión del gobernador Sergio Ziliotto, por su rol de articulador con los intendentes y presidentes de comisiones de fomento.

Oriundo de Ingeniero Luiggi, Schanton forjó una extensa carrera dentro del Partido Justicialista, en la línea interna Plural, y supo ocupar distintos cargos en la administración pública. Durante el primer mandato del exgobernador Carlos Verna, fue director general de Administración Escolar en el Ministerio de Educación, donde tuvo a su cargo la supervisión de obras en escuelas de toda la provincia. Su trabajo continuó bajo la gestión de Oscar Mario Jorge, hasta su salida a comienzos de 2015, en medio de las tensiones internas del peronismo.

En los últimos años, Schanton volvió a ocupar un lugar estratégico dentro del gabinete provincial, consolidándose como un referente del diálogo político y territorial. Su capacidad para mediar entre los municipios y la administración central lo convirtió en un interlocutor indispensable para la gestión.

Su deceso representa una pérdida significativa para el Gobierno provincial y para el justicialismo pampeano. En señal de duelo, el Ejecutivo resolvió suspender la inauguración del Hospital Nivel IV de General Pico, un acto que estaba previsto para este martes y que contaba con gran expectativa en la ciudad y la región.