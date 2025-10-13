El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena al cardiocirujano Rigutto por falsificación y cohecho

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (STJ) declaró este lunes inadmisibles los recursos de casación presentados por las defensas de tres médicos condenados en una causa por delitos vinculados a la falsificación de documentos y el pago de coimas. Con esta decisión, las sentencias dictadas en instancias anteriores quedaron firmes.

El médico Jorge Luis Rigutto deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva y pagar una multa de tres millones de pesos, tras ser hallado culpable de falsificación material de documento privado en cinco oportunidades, configurando un delito continuado, en concurso real con cohecho activo agravado.

La resolución fue adoptada por la Sala B del STJ, integrada por los ministros María Verónica Campo y José Roberto Sappa, quienes también rechazaron los recursos interpuestos por los otros dos condenados: el médico forense Juan Carlos Toulouse y el médico Ariel Facundo Farías González.

En el caso de Toulouse, el tribunal ratificó una condena de cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de tres millones de pesos, al considerarlo autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con tráfico de influencias agravado, por haber intervenido en favor de un funcionario y un juez de La Pampa.

Por su parte, Farías González recibió una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso y una inhabilitación especial por igual período para ejercer la medicina, tanto en el ámbito público como privado, como partícipe necesario del delito de falsificación de documento privado.

Los recursos habían sido impulsados por los abogados defensores Marcos Paz y Vanessa Ranocchia Ongaro (por Rigutto), Mauricio Sebastián Moreno (por Toulouse) y Benjamín Ortiz (por Farías González), pero todos fueron desestimados por el tribunal.

De esta manera, el fallo del Superior Tribunal cierra definitivamente la vía judicial y deja firmes las condenas contra los tres profesionales implicados en uno de los casos más resonantes de los últimos años en la provincia.