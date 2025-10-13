Una abuela y sus dos nietos se perdieron en el monte y fueron rescatados tras un operativo en Carro Quemado

Una mujer y sus dos nietos, de 9 y 11 años, fueron rescatados luego de pasar más de una hora perdidos en una zona rural cercana a la localidad pampeana de Carro Quemado. La rápida intervención policial —y una llamada telefónica realizada justo antes de que se apagara su celular— resultaron decisivas para encontrarlos sanos y salvos.

El episodio ocurrió en la tarde del domingo, alrededor de las 18:20, cuando un llamado a la Comisaría Departamental de Victorica alertó sobre la desaparición. La mujer explicó que había ingresado a un campo para cazar pájaros junto a los niños, pero se desorientó y no lograba ubicar el camino de regreso. Antes de quedarse sin batería, alcanzó a comunicar que su esposo los esperaba sobre un camino de tierra, cerca del predio rural Pohitahue.

De inmediato, se activó un operativo de búsqueda que involucró a efectivos de la Coordinación Área Zona Oeste UR-I, la Patrulla Rural, el Destacamento de Carro Quemado y el Puesto Caminero El Durazno. Los policías se entrevistaron con el marido, quien, visiblemente angustiado, contó que su pareja y los menores habían ingresado al monte alrededor de las 15 horas y aún no habían regresado.

Gracias a un momento de señal en su teléfono, la mujer logró enviar su ubicación por GPS, lo que permitió a los rescatistas guiarse hasta el punto exacto. A pie y con linternas, los agentes ingresaron al monte del predio “El Mangrullo”, donde finalmente, cerca de las 19:45, hallaron a la abuela y a los dos chicos a unos 1000 metros del camino de tierra conocido como “El Toro”, el equipo de búsqueda logró dar con la abuela y sus dos nietos. Todos se encontraban en buen estado, aunque cansados y asustados por la experiencia. Según relataron, se desorientaron y, al intentar regresar, se adentraron aún más en el espeso monte.

Tras el hallazgo, los tres fueron trasladados al hospital Luisa P. de Pistarini para un control médico general y para descartar cualquier tipo de lesión, confirmándose que se encontraban en perfecto estado de salud.