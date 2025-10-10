YPF: la jueza Preska ordenó a la Argentina que entregue chats de Caputo y Massa

En una audiencia clave del juicio por YPF, la jueza federal del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, volvió a ordenar a la Argentina que entregara los chats y correos electrónicos de Luis Caputo y Sergio Massa. La audiencia se llevó a cabo entre los representantes del país y los fondos demandantes.

Se discutieron temas relacionados con el proceso de discovery, que implica la entrega de documentos solicitados por los demandantes para cumplir con la pena impuesta. También se abordó la información vinculada con Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA), el Banco Nación y YPF.

La magistrada consideró que las objeciones presentadas por el Estado argentino, que se basaron en supuestas restricciones constitucionales y legales locales, formaban parte de una estrategia dilatoria. A pesar de esto, aceptó establecer una fecha límite para el cumplimiento de la orden, fijando el 30 de octubre como plazo final.

Durante la audiencia, los demandantes, que incluían a los estudios legales Levine Lee, King & Spalding y Kellogg Hansen, insistieron en que los funcionarios gubernamentales utilizaban chats y teléfonos personales para manejar asuntos relacionados con el Estado.

Afirmaron que existía evidencia pública que respaldaba esta afirmación. La jueza reafirmó su orden anterior, exigiendo que la Argentina proporcionara los correos electrónicos y chats de WhatsApp del actual ministro de Economía, Luis Caputo, así como de su predecesor, Sergio Massa.

Preska advirtió que la falta de cumplimiento podría resultar en sanciones contra el país, tales como inferencias adversas o medidas de desacato.

En cuanto a la estrategia del Gobierno argentino para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte del pago por una sentencia que asciende a US$16.000 millones debido a la expropiación de la petrolera, se celebró un respaldo internacional a principios de octubre. El Gobierno argumentó que cumplir con la orden implicaría un impacto negativo en la soberanía económica del país y sentaría un precedente peligroso para la protección de activos estatales en el extranjero.

La defensa presentó cuatro argumentos centrales ante la Corte de Apelaciones de Nueva York: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea del derecho neoyorquino, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas y violación del derecho argentino e internacional.

Los beneficiarios del fallo, principalmente el fondo Burford, deberán presentar un escrito para replicar las presentaciones argentinas antes del 14 de noviembre. La argumentación final por parte argentina está prevista para el 12 de diciembre. Aunque los magistrados aceptaron acelerar el proceso por pedido de las partes involucradas, no se esperan novedades hasta 2026.