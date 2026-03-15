La Pampa impulsó operaciones por $100 mil millones en Expoagro

La Pampa, a través de la participación del Banco de La Pampa en Expoagro 2026, tuvo resultados destacados para el entramado productivo provincial: se registraron órdenes de trabajo por más de $75.000 millones y solicitudes de financiamiento por encima de los $25.000 millones, operaciones que además estuvieron acompañadas por beneficios impositivos dispuestos por el Gobierno provincial, como la exención de Ingresos Brutos para las ventas realizadas en la muestra y la eliminación de Ingresos Brutos y Sellos en créditos productivos otorgados por la entidad.

El Gobierno de La Pampa, a través del Banco de La Pampa y el Ministerio de la Producción, participó de Expoagro 2026 con un stand institucional junto a 24 industrias pampeanas. La muestra se desarrolló del 10 al 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y dejó resultados altamente positivos en términos de ventas y demanda de financiamiento para el sector productivo.

Durante la exposición, el Banco de La Pampa presentó herramientas financieras orientadas a potenciar la producción y el desarrollo industrial. En ese marco, a través de la línea promocional “Compre Pampeano”, las industrias locales concretaron órdenes de trabajo por más de $75.000 millones, destinadas a compradores de distintas provincias del país.

La propuesta incluyó una importante bonificación de tasas de interés de hasta 15 puntos porcentuales, aportada por el Gobierno provincial, que se sumó a las condiciones financieras del Banco de La Pampa con tasas iniciales del 23% y 25% y plazos de financiación de hasta 60 meses. Esta combinación permitió a las empresas pampeanas ampliar sus ventas y proyectar nuevos niveles de producción.

Además, se sumó la línea de créditos para Compra de Maquinaria Agrícola, con convenios con más de 60 marcas líderes del país para financiar bienes de capital con una tasa del 25%. Esta herramienta generó solicitudes de crédito por más de $25.000 millones, orientadas a la renovación de equipamiento y a la incorporación de tecnología para mejorar la productividad.

En paralelo, el Banco de La Pampa impulsó la “Semana Expoagro” con beneficios para consumos realizados con la Tarjeta Caldén Agraria en comercios adheridos, con una tasa del 29%. También se acompañaron los remates de hacienda realizados durante la exposición con una tasa promocional del 13% a 180 días, que permitió concretar operaciones por más de $1.000 millones.

Cabe señalar que, en el marco de Expoagro, el Gobierno provincial dispuso beneficios impositivos para fortalecer la competitividad de las empresas pampeanas. En ese sentido, las ventas realizadas por industrias de la Provincia durante la muestra quedaron exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mientras que los créditos otorgados por el Banco de La Pampa para inversión productiva no tributan Ingresos Brutos ni el Impuesto de Sellos.

Desde la entidad destacaron que la gran concurrencia de público, las operaciones concretadas durante la muestra y las solicitudes de financiamiento registradas reflejan el impacto positivo de la propuesta pampeana en Expoagro. Los resultados alcanzados permitirán sostener órdenes de trabajo, dinamizar el consumo y fortalecer la producción industrial de la Provincia, contribuyendo a la generación de empleo y al crecimiento del entramado productivo pampeano.