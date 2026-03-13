El Gobierno dio de baja a 10 prepagas por irregularidades

La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la baja de diez empresas del registro de entidades de medicina prepaga y, en paralelo, autorizó la inscripción de una nueva institución en el sistema. La medida forma parte de un proceso de fiscalización del sector impulsado por el Gobierno nacional.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 446/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la secretaria general del organismo, Silvia Noemí Viazzi. En ese marco, se resolvió incorporar al registro a la Obra Social de Comisarios Navales, mientras que otras diez entidades fueron excluidas del sistema.

Según se indicó, la medida se inscribe dentro de un esquema de control destinado a garantizar que sólo operen en el mercado aquellas entidades que acrediten actividad efectiva, cumplan con los requisitos legales y presenten la documentación correspondiente.

El nuevo procedimiento de inscripción se implementó tras la reactivación del registro, que había quedado suspendido en 2020 durante la emergencia sanitaria. A partir de ahora, las instituciones que soliciten el alta deberán presentar documentación completa y cumplir con las condiciones establecidas por el organismo regulador.

En cuanto a las bajas dispuestas, las entidades excluidas del registro son: Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, más de 160 entidades fueron dadas de baja en el marco de este proceso de revisión. A fines de enero, la Superintendencia ya había dispuesto la exclusión de otras 13 organizaciones.

Fuentes oficiales señalaron en ese momento que las auditorías detectaron la existencia de “agentes fantasma”, es decir, entidades inscriptas en el registro pero sin actividad, sin afiliados y sin documentación respaldatoria.

«El objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados», indicaron desde el Gobierno.

El listado oficial incluye además decenas de empresas, cooperativas y mutuales que fueron excluidas del sistema en el marco del mismo proceso de depuración del registro.

Las diez prepagas dadas de baja

Las entidades excluidas del registro de medicina prepaga son:

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina