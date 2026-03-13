Córdoba: Policía muerto en un robo

La inseguridad volvió a golpear de la peor forma en la ciudad de Córdoba. En Villa Belgrano, un barrio en el que los vecinos aseguran vivir atosigados por robos de todo tipo, y cuando buena parte de la Policía estaba abocada a cubrir el partido ente Talleres e Instituto, en el Kempes, se produjo un asalto que terminó de la peor forma: un policía asesinado de un balazo, un vecino acusado de un error irreversible y dos delincuentes que lograron escapar tras someter a una familia.

Luis Alejandro Azábal era sargento e instructor de defensa personal. Tenía 56 años y en julio próximo iba a pasar a retiro. Se jubilaba tras 30 años de servicio.

El jueves, cerca de las 21, una llamada al 911 avisó sobre un supuesto asalto en un domicilio de Nepper al 5500. Alguien había activado la alarma comunitaria tras advertir movimientos sospechosos.

Según investiga la Justicia, al menos dos delincuentes se habían colado en esa vivienda, donde estaba un matrimonio. Con un cuchillo, los ladrones redujeron a la pareja y comenzaron a exigir una fuerte suma de dinero.

Al parecer, maniataron a las víctimas y alcanzaron a tomar mil dólares y otros objetos de valor, cuando escucharon que por el frente de la vivienda alguien se acercaba.

Ante esto, corrieron hasta el patio, treparon por el techo y terminaron por descolgarse en la esquina. Hasta ahora no han sido detenidos ni identificados.

A todos esto, el dueño de casa, Paolo Zambelli (39), un empresario dedicado al rubro tecnológico, quien practica tiro deportivo por hobby, logró desatarse, subió a la planta alta de la vivienda y tomó una pistola nueve milímetros.

Jamás pensó que esos ruidos en la puerta de su casa era de policías que habían llegado en auxilio. Siempre según se ha reconstruido hasta ahora, Zambelli se habría asomado desde la parte superior de la casa y disparó hacia lo que él consideraba que eran los delincuentes, pero que en realidad eran los policías.

Uno de los balazos le ingresó por la clavícula al sargento Azábal, justo encima del chaleco antibalas que tenía colocado.

El proyectil continuó en línea descendiente hasta impactar en el corazón. Alcanzó a ser ingresado de urgencias en un sanatorio ubicado a pocas cuadras de allí, donde hizo cinco paros cardíacos en la mesa de cirugía. Del último ya no salió.

Pese a que años atrás Azábal había sido reprendido en un juicio federal, ya que habría mentido al contar cómo habían detenido a un sospechoso de falsificar documentos, continuó trabajando dentro de la fuerza. Al “Bicho”, como lo conocían sus camaradas, todos lo valoraban puertas adentro.

“A pocos meses de jubilarse, no titubeó en meterse en esa casa e ir a buscar a los ladrones”, apuntaló un jefe policial.

“Fue una tragedia: el dueño de casa jamás se imaginó que eran policías. Estaba sacado por el robo que acababan de sufrir. No les dio tiempo a nada, les disparó y después se dio cuenta. Por ahora está preso, pero la verdad que es un caso difícil de entender”, indicó otro jefe.

La causa quedó radicada en la fiscalía de Jorgelina Gutiez. Pero como la fiscal está de licencia, quien firma los expedientes es el fiscal Víctor Chiapero. El mismo jueves a la noche, Chiapero ordenó detener a Zambelli, a quien imputó del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Luego, cerca del mediodía de este viernes se ordenó su liberación.

Según comunicó la fiscalía en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, a Zambelli también se lo acusó por «tenencia ilegal de arma de guerra»: en el domicilio se secuestraron tres armas de fuego (dos de puño y una escopeta) que no tendría declaradas.

Por protocolo, también se secuestró el arma del personal policial fallecido.

La figura penal de homicidio agravado contempla una escala de ocho a 25 años de prisión. Se descuenta que su defensora, Mónica Picco, insistirá en diversos atenuantes, entre los que sobresale la emoción violenta.

Fuente: Cadena3