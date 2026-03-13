Alonso remarcó la importancia de trabajar en la articulación público-privado

La Fundación para el Desarrollo Regional llevó a cabo una nueva reunión del Consejo de Administración, en la que se analizaron avances de proyectos en ejecución y se definieron lineamientos estratégicos para el año 2026. La actividad contó con la participación de la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.

Durante el encuentro se presentaron los resultados del trabajo “Ecosistema Empresarial para el Norte de la Provincia de La Pampa”, una iniciativa que permitió relevar información significativa sobre el entramado productivo regional, aportando insumos para la planificación de políticas orientadas al fortalecimiento del desarrollo local.



El mismo fue posible gracias a la financiación del Consejo Federal de Inversiones, mediante la gestión realizada por la jefa comunal piquense ante el Gobierno de La Pampa.

En la misma instancia se expuso una propuesta vinculada a la implementación de una línea de crédito impulsada desde la Fundación, que continuará siendo evaluada en próximas reuniones.

Asimismo, se avanzó en la planificación de un nuevo servicio de coworking que ofrecerá la institución, abordando aspectos organizativos y logísticos para su lanzamiento, previsto durante el mes de marzo.

La jornada incluyó, además, una labor participativa destinada a definir las principales líneas de acción para el año 2026, reafirmando el compromiso de la Fundación con una mirada integral del desarrollo y consolidando la perspectiva de género como eje transversal en sus fundamentos institucionales.



Articulación público-privada

En torno al proyecto “Ecosistema Empresarial para el Norte de la Provincia de La Pampa”, la jefa comunal piquense, Fernanda Alonso, dijo: “Es una gran oportunidad para la Fundación, siendo una referencia en la zona en lo que respecta a asistencia técnica, capacitaciones, acompañamiento”.

“El hecho de haber ido a campo a escuchar, en municipios con todos los colores políticos que conforman el Norte pampeano, permitió conocer aún más las particularidades de las actividades económicas del sector más pudiente de la provincia. Creo que esa meta se cumplió”, amplió.



En este sentido manifestó que “habrá cosas por mejorar y agregar, pero la intención es continuar con ello. Es válido que valoremos la capacidad técnica, la relación entre organizaciones y darle respaldo a lo realizado”.



Por último, la mandataria local manifestó: “Tenemos una decisión tomada desde la Municipalidad de participar en ello, no sólo para conocer el estado de situación sino también para trabajar con esa articulación público-privada y saber en qué coincidimos, en qué no, qué debemos corregir. Siempre promoviendo una escucha activa que se traduzca en políticas públicas que den respuestas a ése sector”.