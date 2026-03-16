Inician sus prácticas profesionalizantes en unidades operativas Cadetes de tercer año del Instituto Superior Policial

El Instituto Superior Policial (ISP) y la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Seguridad y Justicia llevaron adelante esta semana una serie de jornadas de trabajo preparatorias para el inicio del período de prácticas profesionalizantes de las y los cadetes de tercer año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana. Esta etapa final de formación combina trabajo en territorio, acompañamiento pedagógico y seguimiento académico.

Las actividades se desarrollaron con el objetivo de organizar el inicio de esta etapa de la formación profesional, en la que las y los futuros oficiales comienzan a desempeñarse en unidades operativas de la Policía de La Pampa, aplicando en territorio los conocimientos adquiridos durante su trayectoria académica.

En este marco, se realizó una reunión virtual con jefes y jefas de unidades policiales y tutores institucionales, quienes recibirán a las y los cadetes a partir del próximo lunes 16 de marzo para el desarrollo de las prácticas.

La actividad fue encabezada por el rector del ISP, Héctor Sosa, junto a la vicerrectora Belén Pérez Fassi, y contó con la participación del director de la Escuela de Cadetes, Néstor Pregno, el coordinador de Prácticas Profesionalizantes Walter Galant, el responsable del espacio de prácticas para oficiales Renzo Schulmeister y Karen Kajes, integrante del equipo pedagógico.

Durante la jornada también se destacó el trabajo conjunto entre el Instituto Superior Policial y la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Seguridad y Justicia para consolidar una modalidad de cursado que articula instancias presenciales, prácticas en territorio y seguimiento académico virtual. En este sentido, se desarrolló hoy una jornada con las y los cadetes en la que fueron notificados de sus destinos de prácticas y participaron de un taller para conocer el funcionamiento del Aula Virtual, herramienta que permitirá acompañar y monitorear el desarrollo del proceso formativo durante todo el año.

Este espacio digital fue diseñado para el cursado y seguimiento del período de prácticas profesionalizantes 2026 e incluye foros de intercambio, actividades de lectura, consignas académicas y espacios de evaluación, fortaleciendo la articulación entre el aprendizaje teórico y la experiencia en territorio.

De las actividades también participaron el subsecretario de Formación Marcos Carnicelli y la directora general de Formación Judith Molini, quienes acompañaron al equipo del instituto en la organización del inicio del ciclo de prácticas.

Una etapa clave para la formación profesional

El director del Cuerpo de Cadetes, Néstor Pregno, explicó a esta Agencia que la instancia representa una etapa central en la formación de las y los futuros oficiales. “Las prácticas profesionalizantes demandan que el cadete pueda aplicar todos los saberes adquiridos en primero y segundo año. En cada comisaría o unidad de orden público van a poder continuar su formación acompañados por un tutor profesional”, señaló.

Asimismo, explicó que desde el Instituto se realizará un seguimiento permanente del proceso, tanto en Santa Rosa como en General Pico y General Acha, localidades donde se concentrarán los destinos operativos. “El acompañamiento va a ser continuo. Vamos a estar viajando y trabajando institucionalmente para acompañar el proceso de formación de cada cadete”, afirmó.

Además, las y los estudiantes regresarán periódicamente al Instituto para participar de encuentros de evaluación y seminarios de formación, donde podrán compartir experiencias, profundizar conocimientos y conocer el trabajo de distintas unidades especiales de la fuerza.

Para las y los cadetes, el inicio de las prácticas representa el primer acercamiento directo al trabajo policial cotidiano. El cadete de tercer año Facundo Medina destacó la importancia de esta etapa en su formación. “Las expectativas son muy altas, con muchas ganas de aprender y enfrentar lo que es la realidad del trabajo diario del personal policial”, expresó.

Medina, quien realizará sus prácticas en la Comisaría Primera de General Pico, valoró también el acompañamiento institucional durante el proceso formativo. “El Instituto estuvo siempre presente con nosotros. Tenemos el respaldo y el acompañamiento para seguir aprendiendo en esta etapa”, señaló.

Por su parte, la cadete Celeste Ollier expresó que el inicio de las prácticas genera entusiasmo y desafíos. “Queremos aprender con todo. También hay curiosidad por saber cómo va a ser el trabajo en la comisaría, pero con muchas ganas de hacerlo”, afirmó.

Asimismo, destacó el acompañamiento recibido durante los años de formación y en las experiencias previas en operativos de prevención.

“De parte del Instituto siempre sentí acompañamiento y sé que ante cualquier situación vamos a tener el respaldo de la institución”, aseguró. La nueva modalidad de cursado y seguimiento de las y los cadetes durante el tercer año permitirá registrar de manera más precisa las prácticas profesionalizantes, fortalecer el acompañamiento pedagógico y mejorar la articulación entre la formación académica y el desempeño en el ámbito operativo.