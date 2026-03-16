Provinciales

Docentes universitarios comienzan una semana de paro

Daniel Depaulo

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió un plan de paros progresivos para todo el semestre, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y para exigir que el Gobierno nacional convoque de manera “urgente” a paritarias.

La primera medida de fuerza comenzará este lunes 15 y se extenderá hasta el viernes 20. También el gremio adelantó que habrá nuevas medidas de protesta durante las semanas del 20 de marzo y del 27 de abril, junto con la convocatoria a una Marcha Federal Universitaria prevista para el 23 de abril.

En la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) se espera una alta adhesión a la medida. El paro es impulsado por la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y cuenta con el acompañamiento de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de La Pampa (Apulp).

Los gremios sostienen que los salarios docentes registran una pérdida del 34% en términos reales desde noviembre de 2023. Además, advirtieron que el presupuesto universitario cayó un 28,9% entre 2023 y 2025, lo que impacta en el funcionamiento de las casas de estudio.

En ese contexto, cuestionaron una iniciativa oficial que propone aumentos salariales escalonados del 4,1% en tres tramos, elimina la recomposición correspondiente al período 2023-2024 y suprime la garantía de actualización automática según la inflación del Indec.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, adelantó públicamente que el sistema universitario público se encamina a un año de fuerte conflicto debido a la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, la ausencia de paritarias y la caída del poder adquisitivo de docentes y no docentes.

Por tal razón se aguarda una medida que podría tener un alto acatamiento según mencionaron docentes universitarios pampeanos.

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