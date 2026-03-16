Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol Para Todos, que formó una inolvidable dupla con el comentarista Enrique Macaya Márquez y se convirtió en un ícono de la televisión argentina. Tenía 78 años.

Lázaro Jaime Zilberman, quien nació en Villa Crespo y popularmente era conocido como Marcelo Araujo, su nombre artístico, estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires desde hace unos días y, según informó Clarín, no habrá velatorio.

A lo largo de su carrera como relator, que comenzó en 1973, Araujo marcó una era tanto en la pantalla de Fútbol de Primera, ciclo que condujo entre 1989 y 2004, como también en la televisión abierta, ya que fue una de las caras más importantes del ciclo Fútbol Para Todos, entre 2009 y 2014.

Su estilo descontracturado y disruptivo atravesó a una generación de televidentes, que aún hoy recuerdan algunos de sus latiguillos más repetidos, como «¿Fue penal o estoy crazy, Macaya?» o «¡Si lo hacés me voy!», entre otras frases de su sello personal.