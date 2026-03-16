Servicio Aéreo de Emergencias Médicas: «El avión ha salvado vidas», dijo Fernanda Alonso

En el marco de la conmemoración de los treinta años del Servicio Aéreo de Emergencias Médicas, la Municipalidad de General Pico concretó este lunes la entrega de 29 convenios a localidades suscriptas al uso del mismo. El acto se concretó en el Aero Club piquense, entidad administradora de la aeronave.

Este servicio, único en Argentina, lleva tres décadas de compromiso ininterrumpido con la vida, la salud y el bienestar de nuestra comunidad y de toda la región.

Durante la jornada, el equipo de trabajo que lo conforma brindó detalles no solo del avión en cuestión sino de su equipamiento, de cuestiones vinculadas a la contratación de este valioso recurso, traslados y protocolos médicos.

Seguidamente, se hizo entrega de los convenios suscriptos a intendentes e intendentas de pueblos vecinos.

Para finalizar, hubo un sentido reconocimiento al vicegobernador e intendente, mandatos cumplidos, Luis Alberto Campo, impulsor de esta iniciativa; al primer coordinador médico del SAEM, doctor Carlos Zamora y a Carlos Zuconi y Daniel Paparini, referentes del Aeroclub General Pico.

Vale recordar que esta herramienta se encuentra disponible las 24 horas, los 365 días del año para los municipios adheridos, lo que garantiza que cada vecino y vecina tenga acceso a una atención médica rápida, eficiente y de calidad.

Política pública sostenida

Fue Fernanda Alonso quien se dirigió a las y los presentes y en su alocución expresó: “Gracias a las y los colegas por estar acá, por su compromiso. Este convenio no es uno más, es darle a las y los ciudadanos la garantía de que si necesitan la urgencia de un traslado van a contar con una política pública sostenida en el tiempo que va a dar respuesta”.

Luego de destacar la visión oportuna de Luis Alberto Campo, la colaboración estratégica del Aeroclub local, de las y los representantes de Salud y de detallar la óptima organización de esta prestación, la mandataria refirió: “Fuimos cuatro gestiones locales que no hemos dudado en sostener esto con el acompañamiento de cada uno de los municipios del norte pampeano”.

“Todo está dado para su correcta funcionalidad, el avión ha salvado vidas y eso habla de creer realmente que el Estado tiene que estar para ello, porque de otro modo no habría quien lo garantizara”, dijo Alonso.