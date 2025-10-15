Nena de 3 años falleció atropellada por una camioneta en Catriló

Una nena de 3 años de edad murió al ser atropellada por una camioneta cuando andaba en bicicleta en una de las calles de la localidad de Catriló. La camioneta era conducida por un expolicía y actual sereno de una cerealera, de 58 años de edad.

El siniestro ocurrió en la calle Víctor del Carril, entre Alem e Yrigoyen, alrededor de las 21 horas. La nena fue aplastada por las ruedas de la camioneta que circulaba por Yrigoyen y al llegar al Del Carril giró hacia el oeste, sin advertir la presencia de la bicicleta con la nena.

La niña fue inmediatamante trasldada al Hospital del Carril donde falleció.