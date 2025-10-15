“Todo fue por justicia”: habló Pablo Laurta, el autor del doble femicidio de Córdoba

Pablo Laurta, el uruguayo detenido por los asesinatos de su expareja y su exsuegra, fue trasladado este miércoles a Concordia. La Justicia entrerriana lo investiga por el homicidio del remisero que lo habría ayudado a escapar.

Pablo Laurta, señalado como el responsable del doble femicidio que conmocionó a Córdoba, volvió a aparecer públicamente este miércoles. El hombre fue trasladado desde Gualeguaychú hasta la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, donde enfrenta una nueva imputación: el presunto homicidio de Martín Palacio, el chofer que habría contratado para huir tras asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio.

Antes de ingresar a la fiscalía, Laurta se dirigió brevemente a la prensa y dejó una frase que estremeció a todos. “Todo fue por justicia”, declaró al canal 9 Litoral, justo antes de que los agentes lo subieran al vehículo que lo trasladaba. Su mirada fría y desafiante reflejó la misma ausencia de remordimiento que mostró al ser detenido.

El caso tomó un nuevo giro este lunes, cuando la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo decapitado y sin brazos dentro de una bolsa, en una zona rural. Los investigadores sospechan que se trata del remisero desaparecido, Martín Palacio, quien habría sido asesinado durante el trayecto en el que debía llevar a Laurta hacia la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el detenido cambió el rumbo y se dirigió hacia Córdoba, donde cometió los femicidios.

La fiscal entrerriana Daniela Montangie, a cargo de la investigación, confirmó que los peritajes apuntan directamente al uruguayo. “Las pruebas ubican a Palacio en el área donde se perdió la señal de su celular y todo indica que Laurta fue la última persona con la que estuvo”, precisó la funcionaria.

El acusado deberá prestar declaración indagatoria en las próximas horas. Según informaron fuentes judiciales, permanecerá en Concordia dos o tres días antes de ser derivado nuevamente a Córdoba, donde ya enfrenta cargos por el asesinato de Giardina y Zamudio.

El crimen del remisero sumó un nuevo capítulo a una causa que involucra a dos jurisdicciones y que expuso la brutalidad con la que actuó Laurta. Mientras tanto, los investigadores trabajan en la identificación del cuerpo hallado y en reconstruir los movimientos del acusado durante los días posteriores a los femicidios.