El delegado de Casa de Piedra, Martín Borthiry, fue hallado sin vida pasado el mediodía de este sábado por personal policial de la provincia de La Rioja en un tramo de la ruta 40 en cercanías de Guandacol. El funcionario pampeano habría sufrido una descompensación y perdió el control del rodado.

Los primeros datos es que Borthiry circulaba por la Ruta 40 unos kilómetros detrás de su compañero de viaje el periodista Ricardo Luis Pérez. Se habría descompensado en una curva metros antes de llegar a una zona denominada «Zanja de la Viuda», en el departamento Felipe Varela, cerca del distrito Guandacol. En ese lugar fue hallado el cuerpo sin vida del delegado de Casa de Piedra.

Pérez había llegado a Guandacol, y al no llegar Borthiry y no poder contactarlo telefónicamente, regresó hasta Huaco, en el distrito de Jachal, en la provincia de San Juan. Al no encontrarlo, se dirigió a Villa Unión donde realizó la denuncia a casi sobre la medianoche del jueves.

Desde ese momento y hasta el mediodía de hoy fuerzas policiales de La Rioja y San Juan trabajaron en la zona con patrullas, aviones y drones, encontrando el cuerpo sin vida en una zona descampada.

Martín Borthiry tenía 62 años. Nació en Victorica y era profesor de educación física. Fue dirigente de UTELPa en la década del 90, intendente de Ataliva Roca y uno de los dirigentes muy cercano al ex gobernador Carlos Verna, a quién acompañó desde la fundación de la Línea Plural del PJ. Ocupó durante dos períodos consecutivos , 2007-2011 y 2011-2015 una banca en la Cámara de Diputados de la provincia, mientras que desde el 2015 y 2019 se desempeñó como ministro de Desarrollo Territorial. En el actual mandato de Sergio Ziliotto fue convocado para estar a cargo desde el año 2019 de la comuna en la Villa Turística Casa de Piedra.

Apasionado, frontal y un enamorados de la provincia. Los viajes, reunión de amigos y la música eran su alegría.

