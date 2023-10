Empatel y el Ministerio de Conectividad y Modernización concluyeron la obra que conectó Falucho a la red de fibra óptica provincial sustituyendo así un enlace de radio y asegurando una mejor conectividad en términos de estabilidad para cincuenta hogares.

También hay planes de Empatel de avanzar durante el próximo año en el desarrollo de la fibra óptica domiciliaria permitiendo a los vecinos acceder a internet de altas velocidades.

El presidente de Empatel, Andrés Zulueta, y el director de Coordinación Institucional del Ministerio de Conectividad y Modernización, Lucas Gaggioli, visitaron la localidad para observar la obra terminada que tiene su nodo en la Comisaría y que servirá para que después llegue la red domiciliaria a cada hogar.

La obra consistió en la instalación de unas 50 columnas, el mejoramiento del suelo donde fueron colocadas y el tendido de la fibra óptica por parte de personal de Empatel, llegando a la ruta provincial 101.

Zulueta indicó a la Agencia Provincial de Noticias que “esta obra es parte de las políticas de conectividad e inclusión digital impulsadas por el gobernador Sergio Ziliotto a través del Ministerio de Conectividad y Modernización con el objetivo de que todas las localidades, sin importar su tamaño, cuenten con el mejor acceso posible a internet. En este caso, como en todos los que venimos trabajando, no se trata de que Empatel pueda tener una mayor ganancia, sino que los pampeanos puedan tener la misma conectividad en cada localidad como la que cuentan los habitantes de ciudades más grandes”.

Sobre el impacto de la obra, el presidente de Empatel aseguró que “los vecinos van a notar menos cortes, y este es un paso previo a la obra que montará la red de fibra óptica domiciliaria con la que cada hogar tendrá acceso a internet de altas velocidades. Ese tendido está planificado para 2024 junto al de otras localidades en las que el sector privado no llega porque para ellos no es rentable. Tenemos que saber valorar que el Estado esté presente en cada punto de la Provincia garantizando el servicio, porque si no para las localidades más pequeñas la única alternativa sería la nada misma”.

Comparte esto: Twitter

Facebook