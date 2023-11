Un camión que trasladaba cerdos tumbó en la rotonda de Ruta 9 y avenida Malvinas Argentinas, a la altura de la ciudad de Jesús María. En el momento del hecho, vecinos del sector comenzaron a robar a los animales vivos.

En diálogo con Cadena 3, el chofer contó indignado la situación que le tocó vivir además del accidente.

«A la gente no le importa nada, yo podría haber estado tirado muerto y me iban a pasar por encima para agarrar a los animales. Se llevaron los que estaban muertos y los vivos. Tenían desesperación por saquear algo que no es de ellos», relató.

El rodado cargaba alrededor de 300 animales porcinos y por motivos que se desconocen volcó en la rotonda. Por el accidente no se registran heridos de gravedad.

Fuente: Cadena 3

Comparte esto: Twitter

Facebook