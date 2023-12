Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de General Pico concretó la ceremonia de reconocimiento a deportistas, entrenadores y entrenadoras piquenses que se desempeñan no sólo en la ciudad, sino a nivel nacional e internacional. El Palmar fue el establecimiento que albergó el acto.

En este marco, se les brindó a practicantes del deporte de todas las edades su distinción en disciplinas como ciclismo, fútbol, patín artístico, automovilismo, rugby, equitación, hockey sobre césped, vóley, atletismo, rollers, básquet, paddle, bowling, fitness, kick boxing, ajedrez, golf, taekwondo, handball, motociclismo, gimnasia artística, boxeo, tenis, colombofilia, bochas, fisicoculturismo natural, karate-do, natación, básquet adaptado, cesto, fútbol 7, fútbol silencioso, fútbol para ciegas, básquet para personas con síndrome de Down, quienes fueron elegidos por periodistas deportivos del medio.

Estuvieron presentes la intendenta Fernanda Alonso, la diputada Carina Pereyra; el secretario de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura, Nicolás Mendoza; el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Alberto Campo; la secretaria de Desarrollo Social, Daniela Cabrino; la directora de Deportes y Actividad Física, Mariela Lera; el concejal Héctor Viola; demás autoridades municipales, periodistas deportivos, invitados especiales, familiares y público en general.

Para dar inicio, la jefa comunal se dirigió a todas y todos los asistentes recordando en primer lugar al periodista Sergio Rossini, quien perdió la vida durante la misma jornada, destacando su calidad humana y laboral.

Luego, se expidió sobre la actividad en cuestión: “Lo que estamos disfrutando hoy es un evento que tuvo su primera edición el año pasado y que este 2023 no queríamos pasar por alto el reconocimiento a las y los deportistas que nos ponen en alto como ciudad, como provincia y nación”.

Agregó que “se ponen una camiseta y entienden al deporte como una disciplina de vida que incorporan en el día a día, entendiendo que el esmero es sumamente necesario, con una familia que apoya, profesionales que sostienen”.

“Hay un Estado que acompaña esta decisión, el talento, la posibilidad de representar a una localidad como la nuestra, algo que realmente nos enorgullece. Hoy tenemos acá más de 250 personas que en distintas ramas han obtenido logros, pero la valoración es hacia el esfuerzo”, agregó.

Tras ello, se dio comienzo a la entrega de distinciones a las y los siguientes competidores: Yésica Cantelmi (ciclismo), Rodrigo Garro (fútbol nacional), Arabella Pastor (patín artístico), Joaquín Arce (fútbol local), Nicolás Suárez (automovilismo), Tomás Cúneo (rugby), María Paz Boga Doyhenard (equitación), Brenda Pereyra (hockey sobre césped), Catalina Vidales (vóley), Leandro Valdez (atletismo), Mauro Rolón (rollers), Manuel Peyronnet (básquet), Benjamín Godoy (paddle), Leonardo D´amico (bowling), Pía Ghigliotto (fitness), Natalín Taramarcaz (kick boxing), Diego Silva (kick boxing), Yanina Campo (fútbol femenino), Pablo Ruiz (ajedrez), Malena Castro (golf), Agustín Aguilar (taekwondo), Tiziano Della Croce (handball), Maximiliano Lovera (motociclismo), Martina Marciante (gimnasia artística), David Godoy (boxeo), Lucía Schwert Pizarro (patín artístico), Alina Farías (básquet femenino), Felipe González (tenis), Carlos Bécares y Caio Pérez (colombofilia), Marta Fontanillo (bochas), Mario Saavedra (fisicoculturismo natural), Pagna Lovan (karate-do), Analiz Pellitero (natación), Valentín Gómez (básquet adaptado), Carla Gerbaudo (cesto), Valeria Gaccio (cesto), Noelia Labarriel (fútbol 7), Flavio Oviedo (fútbol silencioso), Guillermina Corrales (fútbol para ciegas), Tomás Roldán (básquet para personas con síndrome de Down),

El futbolista Marcos Gelabert fue homenajeado por su trayectoria deportiva y la futbolista Malena Nervi, quien se desempeña en la categoría Sub 16 del Club Atlético y Cultural Argentino, recibió una mención especial.

Por otra parte, galardonaron a los equipos Pico Rugby (Primera División), Ferro Carril Oeste (cesto, Primera División), Club Sportivo Independiente (hockey, Primera División damas), Pico Football Club (básquet, Primera División), Club Atlético Costa Brava (fútbol, Primera División), Rumbo a Vélez (fútbol femenino, Primera División), Pico Football Club (vóley, Sub 18 damas). Se otorgó una mención especial al conjunto conformado por Benjamín Arteaga, Joaquín Garrido, Samuel Fritz y Augusto Patek, categoría cadete.

Juegos EPADE

Las y los jóvenes que participaron de los Juegos Patagónicos Uma Gómez, Julieta Managó, Agustina Pacheco Etchart, Delfina Pacheco Etchart, Delfina Toro, Elías Benito, Jeremías Villanueva, Tomás Sabugo, Ignacio Porta, Manolo Fernández, Giuliano Alisandroni, Juan Cargneli, Teo Rusconi, Valentino Vigna, Valentino Zabaleta y Alina Farías, obtuvieron certificados por ello.

Juegos de la Araucanía

Lo mismo sucedió con las y los piquenses que integraron la delegación compuesta por Cristian Videla, Triana Olguín, Fiorella Ghione, Delfina Toro, Abril Mansilla, Catalina Vidales, Leandro Valdéz, Juaquín Roig, Gino Racca, Santiago Cabodevilla, Luca Cappello, Pablo Mennichelli, Emiliano Vassolo, Diego Alba (DT), Juan Pablo Chiesa (DT) y Alina Farías.

Juegos Nacionales Evita

En la continuidad de la velada, recibieron su certificación integrantes, entrenadores y entrenadoras de los equipos de acuatlón, triatlón, natación, básquet masculino Sub 15 de Pico Football Club, básquet masculino Sub 17 del Club Sportivo Independiente, vóley femenino Sub 15 de Pico Football Club, cesto Sub 15 del Club Atlético y Cultural Argentino, handball Sub 15 femenino, handball indoor Sub 16 masculino, handball indoor Sub 16 femenino, beach handball Sub 14 masculino, fútbol 11 masculino Sub 14 del Club Sportivo Independiente y hockey femenino Sub 14 del Club Sportivo Independiente.

Juegos Nacionales Evita Urbanos

Resultaron reconocidas y reconocidos, Manolo Fernández, Giuliano Alisandroni, Martín Domenech y Juan Carnelli, de básquet 3×3 junto a Briana Pallarola y Isaac Fernández, de skateboarding.

Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores

Lo propio aconteció con las y los participantes María Martín, Roberto Sánchez, Eva Morán, Ricardo Fraire, Claudia Moreno, Silvia Bajo, Raúl Gil, Juan Roberto Hernández y Alejandra Peñaloza.

Juegos Evita para Personas con Discapacidad

Isabella Campagno, Miagros Sosa, Nahuel Castellarín, Agustín Ferreyra, Jaziel Medrano, Tomás Leyes, Leandro Domínguez, Bruno Beltrán, Julián Petrolla, Agustín Constanzo, Juan Pedro Fernández García y Simón Guaraglia, también lograron su distinción.

ParaEPADE y ParaAraucanía

Gaspar Espada, Simón Guaraglia, Axel Arrieta, Carola Gnocchi Vital, Abril Mansilla, Diana Valdéz, Maximiliano Vaquero, Silvina Fernández, Agustín Alcalde, Merlina Berría, Esteban Vidal, Débora Becerra, Carola Gnocchi Vital y Alexis Romero fueron reconocidas y reconocidos.

Deporte municipal

En última instancia, llegó el turno de los conjuntos de newcom +50 y +60, vóley masculino y femenino.

La propuesta concluyó con la presentación del grupo 5pa2.

