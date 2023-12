Con un mensaje por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández salió este viernes a defender su gestión y aseguró que le deja más de un billón de pesos en la caja a su sucesor, Javier Milei, a quien criticó por impulsar un «ajuste». No obstante, Fernández admitió que su gobierno no alcanzó los objetivos que se propuso.

«El año entrante ingresarán, producto de nuestras exportaciones agrícolas y ganaderas, de nuestras exportaciones de gas y de litio, alrededor de 35.000 millones de dólares. Además, gracias al gasoducto que construimos, dejaremos de gastar 5.000 millones de dólares para importar gas licuado. De aquí hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones sumadas de bienes y servicios crecerán el 80%», dijo Fernández.

Y advirtió que «con semejante escenario no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar. Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen».

El fracaso de intentar fortalecer el ingreso y disminuir la pobreza

«Fue porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente», señaló el mandatario.

Fernández lamentó «no haber podido cerrar la grieta que enfrenta» a los argentinos

El presidente saliente lamentó “no haber podido terminar con la grieta que nos separa y nos enfrenta”, en un mensaje a la población emitido a modo de cierre de su gestión por cadena nacional.

“He aprendido que para cerrar la grieta no hace falta someter al otro. No se trata de ver quien impone su relato. Lo que hace falta es caminar junto al otro. Aprender a profundizar los acuerdos y a minimizar las diferencias”, señaló el jefe de Estado en un mensaje grabado.

«Guardo conmigo el dolor profundo de no haber llegado a mejorar la vida de quienes aún están en la pobreza. No voy a elegir el lugar cómodo de esperar el juicio de la historia, que suele ser benévolo con los ex presidentes porque oculta los claroscuros del presente», admitió.

Y agregó: «Escucho y me hago cargo del juicio de mis contemporáneos, de sus entusiasmos, de sus enojos y de sus críticas. Por eso no importa donde me toque estar a partir de mañana. En el mismo momento en que entregue los atributos del poder voy a ser aquel joven abogado guiado por la búsqueda de la libertad, la igualdad y la fraternidad dispuesto a diario a dar por construir junto a ustedes, mis compatriotas, una sociedad más justa, que se desarrolle en paz, siempre junto a cada uno de ustedes, siempre agradecido por el inmenso honor que me dispensaron».

«A 40 años de la democracia defendámosla cada día, como nos enseñaron las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo y todo y todas quienes nos marcaron el camino. Hoy más que nunca: más y mejor democracia siempre. Muchas gracias», cerró.

