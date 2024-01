La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evaluó que el paro realizado este miércoles por la CGT “fue muy flojo” y se justificó: “40 mil personas es muy poco”.

En ese marco, la funcionaria del gobierno de Javier Milei agregó que “era el 0,19% de los trabajadores de este país. La mayoría de la gente hoy quiso trabajar”.

«Lo vi muy flojo. Cuarenta mil personas es un número bajo. Había gente en la plaza, que ni siquiera estaba tomada, y sólo una cuadra para atrás», dijo la titular de la cartera de Seguridad.

A su vez, Bullrich dijo que “solo el 4 por ciento de los comercios de la Capital Federal cerraron. Estuve recorriendo zonas comerciales y zonas de fábricas. En todos esos lugares, la gente se acercaba y me decía que estaba harta de que le paren el país, de que pierdan días y también dinero».

Luego, Bullrich fue consultada sobre su enojo con el sindicalismo, a pesar de que el ex presidente Mauricio Macri había negociado con el sector: “Así les fue a los tres. Paro tras paro. Yo no digo que no hay que negociar, pero, ¿por qué no puede ser optativa la cuota sindical? Porque es una manera de atrapar a la persona que si no quiere pagar la cuota, la tiene que pagar igual por el convenio colectivo”.

