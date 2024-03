En el marco del Día Mundial del Agua, y por segundo año consecutivo, la Municipalidad de General Pico dio inicio en Medano a una muestra inmersiva destinada a concientizar a la comunidad sobre la importancia de la lucha por el acceso al agua. “La fuerza es del Río” tendrá lugar hasta el sábado 23 con entrada libre y gratuita.

Desde este martes y hasta el viernes 22 será el turno de las instituciones educativas que podrán visitar el abanico de propuestas sensoriales en dos turnos, a las 10 y a las 15 horas. Se esperan en total más de 720 alumnas y alumnos. El sábado 23 desde las 20 horas, la innovadora actividad estará abierta a la comunidad.

Al respecto del exitoso inicio de la muestra multisensorial, el secretario de Gobierno Nicolás Mendoza comentó: “La intención es rescatar en esta zona de la provincia la lucha por el río, una lucha histórica que tiene más de 70 años por recuperar el cauce del río Atuel, impulsada fuertemente por Carlos Verna en su momento”.

“La Pampa es una provincia con río, fundamental para el crecimiento de nuestra economía por todo lo que eso conlleva. Por eso esta muestra simula la historia que ha atravesado su cauce”, agregó.

Por su parte, el director de Gestión Cultural Matías Rach destacó: “La actividad está pensada de manera integral bajo una búsqueda de qué podemos hacer desde la cultura y la educación con un reclamo que ya tiene un fallo de la corte suprema”.

“Cómo trabajar la conciencia colectiva desde la comunidad sobre todo en momentos donde se están poniendo en duda derechos adquiridos. A raíz de una decisión unilateral del corte del cauce del río, muchas personas tuvieron que irse del lugar, es un éxodo no solo del ecosistema, sino de la población”, complementó.

A modo de repaso de las fechas históricas que tendrán lugar próximamente, sumó: “Estamos en una semana que comienza con el derecho del acceso al agua pero sigue con la identidad, la memoria y la soberanía”.

“El sábado el cierre va a contar también con diferentes disciplinas artísticas, música, teatro, audiovisuales y plásticas que va desde el techo de MÉDANO hasta el Auditorio”, concluyó.

“La fuerza es del Río” en primera persona

Una de las escuelas que visitó la muestra fue Nuestra Señora de Luján, al respecto Lucía Frumento, profesora de Historia destacó: “La idea es recuperar la memoria histórica del agua. A nosotros nos toca el tema del modelo agroexportador y la región era muy productiva y hoy no. Por eso vinimos, nos pareció super interesante”.

Asimismo, una de las estudiantes detalló: “A mi me encantó, representa muy bien lo que es estar abajo del agua, vimos unos videos, cantaron, nos pusieron sonidos de ambientación como si viviéramos cerca del río, pero ese río se fue yendo, mostrando cómo eso afectó a la vida. Yo soy de Mendoza, de San Rafael, y allá no se habla de esto, recién me enteré cuando me vine a vivir acá. Tengo mucho para contarle a mi familia”.

Finalmente, la directora de Educación Gabriela Ramírez agregó: “La idea es continuar interpelando a las y los estudiantes y que puedan reflexionar. Las instituciones que quieran sumarse pueden comunicarse al 2302 306848”.

“La fuerza es del Río” tiene como premisa sostener la continua lucha que nuestra provincia tiene con Mendoza por el Río Atuel y las consecuencias que su corte ha producido en el oeste pampeano.

