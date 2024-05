Más de 6.400 estudiantes secundarios pampeanos hicieron la promesa a las constituciones Provincial y Nacional en Pichi Huinca. El gobernador Ziliotto les pidió «se transformen en guardianes de la Constitución y de las instituciones, que no es nada menos que la vida en Democracia”. También hubo acto en General Pico en la plaza San Martín.

El gobernador Sergio Ziliotto y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa encabezaron este jueves en Pichi Huinca el acto donde estudiantes secundarios prometieron lealtad a las constituciones provincial y nacional.

Ziliotto les pidió a los adolescentes que «se transformen en guardianes de la Constitución y de las instituciones, que no es nada menos que la vida en Democracia». «En el apego irrestricto de la Constitución estará el futuro de cada argentino y cada argentina. Es la única manera de vivir en el marco del respeto, la convivencia y la igualdad», aseguró.

Fueron 75 los y las estudiantes de tercer año del ciclo básico de los establecimientos secundarios que hicieron la promesa en forma presencial; y 6.345 lo hicieron de manera virtual.

El presidente del STJ les preguntó: «¿prometen respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que la constitución nacional y la constitución de La Pampa establecen, hacer todo lo que está a su alcance para hacer cumplir sus preceptos y disposiciones y respetar a la autoridad de las instituciones que de ella emanan?. «Sí, prometo», fue el grito de respuesta que realizaron al unísono los y las estudiantes de toda la provincia.

También participaron del acto la vicegobernadora, Alicia Mayoral; el presidente de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca, Carlos Ferrero; la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; ministros del STJ; el senador Daniel Pablo Bensusán; la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Alejandra Mac Allister, concejales, docentes, entre otras autoridades.

Cada estudiante recibió un certificado conmemorativo y un ejemplar de ambas Constituciones ya que, en cada uno de los colegios de la Provincia, el acto de la Promesa será complementado con un proceso de aprendizaje y reflexión en materia constitucional.

En total fueron 6.420 alumnos y alumnas del ciclo básico los que harán la promesa de lealtad, 5.585 que asisten a la modalidad común y 835 de la modalidad técnica. Ellos y ellas pertenecen a los 164 colegios secundarios que existen en la provincia, de los cuales 148 pertenecen a la modalidad común y 16 a la técnica. Los estudiantes de la Escuela Hogar N° 156 de Pichi Huinca, el Colegio Secundario “Lucio V. Mansilla” de Caleufú, y el Colegio Secundario “Modesto Caretto” de La Maruja, realizaron el juramento en forma presencial; mientras que el resto lo hizo en forma remota.

Ziliotto: “En el apego a la Constitución está el futuro”

En el discurso, el gobernador Sergio Ziliotto destacó la actividad de promesa a las constituciones Nacional y Provincial como «un aspecto distintivo». «No hay otra provincia que tenga esta tarea, esta distinción. Tomarse el trabajo de internalizar cada vez más lo que significa vivir bajo reglas, con respeto y en convivencia», dijo.

Agregó: «somos parte de un todo, de una nación y es aquí donde claramente la provincia puede dar ejemplo de lo que es el apego a la vida en democracia y la vigencia estricta de la Constitución».

Ziliotto les habló «a los y las adolescentes en cada rincón de La Pampa. Hoy han prometido tener lealtad a la Constitución, pero tengan en cuenta que también empiezan a tener un rol estratégico, porque son parte de la generaciones que van a tomar decisiones en el futuro. A partir de ahora hay que sumar a esa lealtad, en que se transformen en guardianes de la Constitución y en guardianes de las instituciones que nos marca esa Constitución, que no es nada menos que la vida en Democracia».

«En La Pampa podemos mostrar la división de poderes. Cada poder controla al otro, por eso hablo de calidad institucional en La Pampa y no puedo decir lo mismo a nivel nacional».

En un tramo de la alocución, Ziliotto se refirió al Decreto 70/2023 que está vigente. «Hoy la vida los argentinos, la rige una norma que la enorme mayoría de los abogados constitucionalistas la trata de inconstitucional y eso es lo que tenemos que tener en claro. Mirando el futuro pero sin olvidar lo que nos ha pasado y lo que está pasado», enfatizó y advirtió: «tenemos que tener en claro que la interpretación, la vigencia de la Constitución no puede tener atajos, se cumple sin ningún tipo de restricciones, porque no nos olvidemos que cada vez que se tomó una atajo para interpretarla, fue cuando cayó la democracia. Esa democracia, para volver a estar vigente, tuvo que pagar el precio de 30 mil almas desaparecidas que defendieron el estado de derecho en Argentina».

Para finalizar, enfatizó: «en este marco de promesa a la Constitución, me tomo el atrevimiento de decir que en el apego irrestricto de la Constitución estará el futuro de cada argentino y cada argentina. Es la única manera de vivir en el marco del respeto, la convivencia y la igualdad».

Sappa: «manual de instrucciones»

El presidente del STJ, José Sappa explicó que la Constitución «son reglas impuestas para nosotros como ciudadanos para poder vivir en comunidad. Es necesario que lógicamente fomentemos esta manera de vivir en comunidad. Esa comunidad para poder vivir ordenamente necesita de reglas».

Agregó que «no solo son reglas, sino que lo vamos a tomar como un manual de instrucciones. Cada vez que nos relacionamos o compramos algo, esa cosa viene con un manual de instrucciones. Todos sabemos que existe ese manual, pero la verdad que casi nadie lo lee».

«La Constitución es como ese manual de instrucciones que tenemos. Ese manual tiene varios capítulos, títulos, artículos. Son esas reglas escritas que tienen esos manuales que nos incluyen a todos. Aún aquellos que sienten poderosos como, por ejemplo, el presidente. A eso llamamos una república, un lugar donde hay ciudadanos y no súbditos del rey».

Hizo un llamado a participar de la vida institucional: «Es vital que todos participemos en el proceso, no solo votar, sino educar en nuestras leyes, leer ese manual de instrucciones para que la sociedad funcione correctamente. Cuando más sepamos mejor podemos participar en democracia».

Les dejó un mensaje a los y las estudiantes. «Esta promesa significa dar el primer paso hacia la participación de tener un pueblo sano, feliz y solidario. Les esperan grandes cosas por vivir. Siempre luchen por los que más deseen, confíen en ustedes, marquen la diferencia, ocupen el lugar que le corresponde. La Constitución es un llamado a hacer grandes cosas, solo basta leer el Preámbulo».

«Cuando el vendaval de la crisis amenaza con no dejar nada en pie, ni instituciones políticas, ni instituciones financieras, ni el juego reglado de la democracia, sucede lo inesperado. Cuanto más se crispan las reglas del sistema constitucional más se apela a las Constitución como ley suprema para buscar en ese manual de instrucción el amparo a todos los derechos y el remedio a los problemas institucionales», completó.

