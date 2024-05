El senador Daniel Bensusán adelantó su voto negativo a la Ley Bases y a la normativa Fiscal: “Aprobar esta ley sería profundizar los perjuicios que ya está haciendo el DNU a las familias argentinas”.

“Voy a apoyar leyes que verdaderamente propongan un crecimiento sostenido para nuestro país. Creo que se debe fomentar que haya más empleo registrado, que las empresas puedan desarrollarse y crecer, que las PyMES no estén todos los meses sin saber si al siguiente cerrarán sus puertas”, expresó.

Esta semana se discutió, en plenario de comisiones del Senado, la denominada Ley Bases y a la normativa Fiscal, cuyo proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Contiene puntos polémicos, como la eliminación de la moratoria previsional, la vuelta del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre otros.

El senador Bensusán, miembro de las dos primeras comisiones, aseguró que “Hay puntos muy ilógicos, y hasta ofensivos para toda la población. Por un lado, proponen blanquear los dólares que algunos vivos fugaron a paraísos fiscales, eliminándoles tasas y sanciones, pero por el otro lado quieren que vuelva el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Es claro que pretenden que el peso de las medidas económicas caiga sobre la clase media, y dejan libres de culpa y a cargo a quienes perjudicaron al país”.

El senador Bensusán mantuvo reuniones con las y los médicos que pidieron el voto negativo del proyecto en la Cámara de Senadores, con el intento de restituir el impuesto a las ganancias para las guardias médicas, compartiendo los argumentos del efecto negativo que causarían a las prestaciones de salud para toda la población.

Hizo lo propio con representantes de las PyMEs, ante quienes se comprometió a no apoyar iniciativas que perjudican al sector productivo nacional.

“A los escandalosos precios de los combustibles, transportes y alimentos, ahora quieren sumarle el cierre de PyMEs, quitar los derechos laborales y aumentar la desocupación. Pretenden que el Congreso les brinde marco legal, para llevar adelante medidas que, de hacerlas hoy, son ilegales”, añadió.

“Los legisladores nacionales tenemos un compromiso político con quienes nos votaron. No podemos entregar a las Pymes, a la industria nacional, a los trabajadores, la salud o la educación para que se manejen según los parámetros del mercado, sin ninguna responsabilidad social. No creo que ninguna persona de La Pampa haya votado a algún candidato pensando que le iban a dejar el sueldo sin valor, que le reventarían el presupuesto familiar con tarifazos de luz y gas, o que se iba a quedar sin trabajo. Ningún dueño de una Pyme, o un comercio tampoco habrá escuchado en la campaña de algunos que les iban a cerrar su fuente de ingreso”, reflexionó.

“La producción nacional y las economías regionales no necesitan precarizar a los trabajadores para crecer. Necesitan políticas económicas que las tengan en cuenta y no que presenten un modelo de país que beneficia a las empresas extranjeras por sobre las locales. No vimos una señal a favor de defender lo nacional”, argumentó Bensusán.

También cuestionó lo expuesto sobre la cuestión energética. “La Pampa tiene una tradición, en cuestión de distribución de servicios con el sistema cooperativo. Nos preocupa que pretenden que la distribución quede en manos de cualquier empresa foránea, sin que contemple el trabajo conjunto que ya es histórico entre el gobierno provincial y las cooperativas, con el resultado que todos conocemos”.

Finalmente mostró preocupación por lo referente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), propuesto en la Ley Bases, “porque detrás de la idea de fomentar inversiones extranjeras, pone en riesgo la soberanía argentina sobre los recursos naturales. Parece que quieren que seamos un país proveedor de materia prima, y que después compremos productos terminados de los mismos que explotarían esos recursos nuestros”.

