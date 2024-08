Los bloques opositores de la UCR y el PRO resolvieron no bajar a sesionar y se extiende el tratamiento de la ley de aporte solidario. Si bien avanzaron las conversaciones entre oposición y oficialismo, con excepción de Comunidad Organizada que ya anticipó que no apoya aumento de impuestos, finalmente no se llegó a un acuerdo y no hubo quorum.

La reunión de acercamiento que hizo el gobernador Sergio Ziliotto con los presidentes de bloque de la UCR y el PRO y el pedido de los intendentes del radicalismo para que se trate la ley, no alcanzó y hoy nuevamente no hubo sesión legislativa.

Desde la oposición se confirmó que se avanzaron en algunos puntos, hubo acuerdos, pero en otros la diferencias persisten.

