La diputada provincial Noelia Viara (PRO) fue quién el pasado 22 de julio presentó el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para La Pampa. La legisladora asegura que «el RIGI no modifica ni deroga leyes ambientales»

En respuesta a las declaraciones del Gobernador de La Pampa sobre el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el Río Atuel, la diputada provincial Noelia Viara aclara: «Este régimen es una herramienta clave para atraer inversiones significativas a La Pampa. La adhesión al RIGI no compromete el medio ambiente ni altera la regulación existente que garantiza las evaluaciones de impacto ambiental.»

Viara respaldó: «El RIGI no modifica ni deroga las leyes ambientales ni las de manejo de recursos hídricos.» Además, enfatizó: «Es hora de dinamizar la economía provincial y promover políticas que mejoren las oportunidades laborales en la provincia”.

Hace unos días se oficializó la instalación de una nueva planta de GNL de YPF y Petronas en la Patagonia, en parte debido a la decisión del Gobernador Axel Kicillof de no adherir al RIGI, lo que resultó una pérdida millonaria en inversión para la provincia de Buenos Aires. En este contexto, Viara comentó: «Nuestra provincia no puede quedar al margen del avance económico y la visión de desarrollo que se está promoviendo en la Patagonia. Esperamos que el Gobernador Ziliotto no cometa el mismo error que Kicillof y aproveche esta oportunidad para La Pampa».

Viara concluyó: «La política partidaria no debería interponerse en el desarrollo de la provincia ni en la posibilidad de generar más y mejor empleo para todos los pampeanos. Es momento de revitalizar la economía provincial mediante la implementación de políticas que incrementen y generen nuevas oportunidades de ingresos para los pampeanos, en lugar de recurrir a nuevos impuestos disfrazados de aportes solidarios”.

