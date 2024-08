En las instalaciones del Cine Teatro Pico tuvo lugar la presentación de la 8va. Edición del Festival Nacional de Cine de General Pico, a realizarse del 14 al 20 de noviembre en las salas de cine de nuestra ciudad. Participaron del anuncio la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, el presidente de la Asociación Italiana y del Festival, José Luis Angelucci, la nueva directora artística del Festival, Ana Contreras y Alejandro Dadone, integrante de la comisión directiva de la Asociación mencionada.

Angelucci en primera instancia resaltó que en esta oportunidad el lema será “En la Pampa no hay silencio, hay ruido cultura” y explicó que: “esta edición no sólo marca un hito en la continuidad, sino que también es una oportunidad para pensar el camino recorrido en ediciones anteriores”.Y resaltó que: “será un gran desafío el de la Asociación Italiana, el desafío de afrontar el contexto de nuestro país que ha hecho que varios Festivales se vayan cayendo. Acudimos al municipio, Fernanda (Alonso) nos dio una gran mano gestionando en provincia que el CFI sea el aportante económico más significativo. Así que muy felices de poder anunciar la realización de nuestro Festival, y desde General Pico proyectar cultura a todo el país”.

El presidente de la Asociación Italiana, que vuelve a estar a cargo de la dirección de este Festival, confirmó que: “este año viene con un cambio en la dirección artística, hemos formado un nuevo equipo, después de 7 Festivales apuntamos a que la mayoría de las personas que trabajan en el mismo sean de Pico. Por eso también pensamos en un premio especial, que nos permita destacar realizaciones de pampeanos y por ello daremos un premio al mejor cortometraje de la provincia, que va a ser aportado por la Legislatura Provincial”.

“También es importante resaltar el apoyo empresarial y comercial en esta nueva edición porque de verdad sin el apoyo de todos los sectores sería imposible que hoy estemos realizando este anuncio. Esperamos a toda la comunidad el 14 de noviembre 19.30 horas en esta misma sala para vivir la apertura de la 8va edición del Festival Nacional de Cine de General Pico”, dijo el presidente de la Asociación.José Luis Angelucci.

También presentó a la nueva directora artística del Festival, Ana Contreras, quien en diálogo con los medios se mostró muy agradecida por la oportunidad: “me siento honrada y muy afortunada porque esto es realmente algo que amo”. Y agregó: “este año armamos un equipo, que no es menor, porque los equipos son todo y eso la Asociación Italiana lo sabe muy bien porque ellos lo forman. Lo que venimos conversando en este equipo y mi visión sobre lo que tiene que ser el Festival, es que siempre es una conversación pública sobre quiénes somos, que es una pregunta que no está cerrada y que todos estos fenómenos culturales hacen que podamos seguir charlando y construyendo. Si se quiere una vuelta sobre la pregunta de nuestra identidad que elegimos pensarla en permanente construcción y no dar por clausurado quiénes somos sino apostar a quiénes estamos siendo”.

Sobre el contenido del Festival Ana Contreras agregó que: “Tenemos confirmados dos talleres a cargo de realizadores piquenses y además una masterclass confirmada que es sobre distribución, que es la apuesta a pensar por los espectadores, por hacer que quieran venir y mirar cine”.Para concluir la nueva directora artística destacó “Algo importante es pensar que es un año muy difícil para el cine nacional y que La Pampa entre otra de las cosas que sostiene fuertemente es que haya pantalla, no solo para cine nacional sino para este otro cine al que le cuesta encontrar el espectador, así que es una apuesta muy grande la de este Festival”.

Apoyo

Presente en esta conferencia de prensa la intendenta Fernanda Alonso dijo que “es un honor acompañar cada iniciativa que la sociedad civil se propone, en este caso la Asociación Italiana que nos viene dando la oportunidad de acompañar este Festival de Cine que año tras año nos da esta identidad en el centro del país”.

Seguidamente expresó: “Desde el municipio acompañamos cada una de las participaciones colectivas que se dan cada vez con más fuerza, entendiendo que el Estado tiene que apostar a esto y dar lugar, en este caso a los realizadores audiovisuales. Apostamos a que tengan esta oportunidad de dar a conocer lo que vienen realizando, compartirlo con la comunidad y darle valor y contenido a esto que es patrimonio de la sociedad piquense y que debemos defender y sostener”.

Sobre la gestión de los fondos frente al Gobierno provincial la intendenta contó que: “No dudamos en buscar el sí del Gobernador, fuimos atendidos rápidamente y Sergio Ziliotto destinó los fondos para que el CFI vuelva a destinar una partida de 30 millones de pesos para que este Festival de Cine vuelva a tener una nueva edición. Tenemos muchas expectativas puestas a pesar de todas las dificultades que conocemos, pero entendemos que también es un sector que vive de esto, que apuesta a esto y que derrama beneficios económicos para nuestra ciudad en otros sectores como lo es la gastronomía y la hotelería”.

Competencia

En este anuncio confirmaron que la octava edición incluirá las 3 secciones competitivas habituales: Competencia Nacional de Largometraje y Cortometraje y la Competencia Regional de Cortometraje, además de una muestra de cine italiano, dos talleres a cargo de realizadores piquenses. Se sumará también un panorama internacional con tres películas y un ciclo sorpresa a confirmar junto a la grilla final.

Además, confirmaron que a partir del lunes 26 de agosto y hasta el 22 se septiembre estará abierta la convocatoria de filmes para participar en las competencias de largometraje nacional, como así también de cortos nacionales y regionales para formar parte de la programación del 8° Festival Nacional de Cine de General Pico. La convocatoria y sus bases para inscribir filmes en las competencias estarán disponibles en la web del Festival: www.picocinefest.com.ar

