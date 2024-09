Nueve familias de Realicó, Rancul, y Maisonnave firmaron las escrituras correspondientes a sus casas, en un acto que tuvo lugar en el Centro Cultural de Convenciones de Realicó.La titular del IPAV, Erica Riboyra, destacó como “ejemplo” a las familias que cumplimentaron el pago total de la deuda con el organismo permitiendo que otras postulantes tengan la posibilidad de acceder a la vivienda propia.

“Queremos que el ejemplo que ustedes nos están dando hoy se multiplique a cada familia que recibe su casa, hoy reciben sus escrituras por haber cumplido con cada cuota que, a la vez, se materializa en nuevas viviendas para La Pampa», señaló la funcionaria provincial.

De la jornada participaron las familias que titularizaron sus viviendas, el intendente Facundo Sola, el diputado provincial, Hernán Pérez Araujo, el director de Asuntos Municipales, Juan Pavoni, el subsecretario del Centro Cívico de General Pico, Pablo Maccione y autoridades del IPAV, entre otros invitados. “Lo que hace el Gobierno provincial es gestionar para hacer accesibles los derechos de la gente y como dice nuestro gobernador Sergio Ziliotto, desde el momento en que recibimos una vivienda comenzamos a ejercer un derecho, este ejercicio de un derecho que alguno de ustedes lo viene haciendo desde hace 20 o 30 años, algunos un poco menos, son los años que ustedes tienen su vivienda”, señaló la titular del IPAV en su discurso. “Son los años en que el Gobierno provincial los fue acompañando, porque todos ustedes pagaron una cuota de una vivienda social que sin lugar a dudas implicó un esfuerzo, pero que hubiese sido completamente distinto el valor si hubiésemos hablado de un valor de mercado”, señaló Riboyra.

Coyuntura

En tanto el intendente anfitrión felicitó a las familias «cumplidoras» que firmaron el documento y remarcó que en Realicó “tenemos 30 viviendas en construcción y otras 25 próximas a comenzar. Hay un tema que no lo puedo dejar pasar, que es el financiamiento de estas viviendas. El Estado nacional no puede estar ausente a la hora de prestar servicios y el cumplimiento de los derechos de los habitantes de este suelo argentino. El Estado nacional históricamente financió muchas de las viviendas, pero en este momento esas 30 viviendas que deberían seguir siendo financiadas por Nación dejaron de estar financiadas por el Gobierno nacional. El Presidente decidió no pagar más, ni invertir en viviendas, ni en rutas, ni en otras cuestiones, entonces con una ley de emergencia provincial, a solicitud de nuestro gobernador Sergio Ziliotto, la provincia de La Pampa está invirtiendo en estas viviendas y en las 25 próximas a iniciar en nuestra localidad».

Por su parte Susana, una de las beneficiarias, habló en representación de las familias señalando que en lo personal “lo logramos, porque durante muchos años, mes a mes, fui respetando mi compromiso de pagar las cuotas que correspondían y estoy segura de que los presentes, hoy aquí, deben sentir orgullo y satisfacción por el deber cumplido. También me llena de orgullo y satisfacción que por mi granito de arena, con mi aporte, hay otro pampeano que puede acceder a su casa, y que en un círculo que no debería tener fin, como una cadena de favores, aportar con su pago para que otro tenga también la posibilidad».

“A los adjudicatarios de viviendas, les digo, paguen sus cuotas, siéntanse agradecidos por tener una casa. De esta manera podrán sentir el orgullo y la satisfacción de recibir la documentación que acredita que son los dueños de la misma, como hoy lo estoy sintiendo yo”, concluyó.

