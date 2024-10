Una delegación con más de 75 piquenses viajaron a la ciudad de Santa Rosa con el objeto de participar en la instancia regional de los Juegos Deportivos Pampeanos. Las y los jóvenes competirán allí durante las jornadas de este miércoles 16 y jueves 17.

Disputarán encuentros en diversas disciplinas como básquet, vóley y fútbol, en las sedes del Estadio Municipal y en el Club Estudiantes.

Las y los chicos fueron acompañados en su partida hacia la capital provincial por el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza y la directora de Deporte, Mariela Lera.

Gran equipo

Con respecto a ello, Mariela Lera explicó: “Este certamen se va dividiendo en diferentes instancias: una local, una zonal, una regional y la final provincial. En esta ocasión, se van a enfrentar la zona 5 y la zona 7 en todos los deportes, ambas ramas, abarcando las categorías Sub 16”.

Señaló que “este año es muy particular porque no hay Juegos Evita. La Pampa y varias provincias patagónicas no participan”.

Lera destacó la realización de este evento. “En este contexto, para todas y todos fue una gran frustración que no puedan asistir a la competencia nacional, por lo que tratamos de encontrarle una salida. Además de las actividades mencionadas, se recorrerá el Parque Luro”.

“Acá tenemos un mix, con una parte institucional que involucra a los clubes de General Pico, una municipal que estará representada con el vóley masculino y también la barrial con el fútbol de Deportivo Federal”, manifestó.

