Utelpa avisa que pedirá un incremento salarial antes del inicio de clases

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa), el gremio docente mayoritario, resolvió en el último plenario del año convocar a un congreso extraordinario en febrero de 2025 con el fin de reclamar una recomposición salarial antes del inicio de clases. El Gobierno provincial ya anunció que reabrirá las discusiones con los gremios por sueldos en el segundo mes del año entrante.

En el plenario, informó el gremio, se debatió sobre el contexto de grave crisis económica y política, y el rol de los/as trabajadores/as de la educación. Y se discutió sobre cómo las condiciones de enseñanza y aprendizaje se ven deterioradas por la falta de trabajo corresponsable colocando nuevamente a la escuela en soledad frente a la crisis, contexto agravado por la inflación vertiginosa que licua el salario y la ausencia de respuestas satisfactorias a las demandas laborales que venimos exigiendo.

“Este escenario impacta no solo en las condiciones de vida de los/as trabajadores de la educación, sino también en la calidad educativa. Es importante dar respuestas al sistema en general, pero a los/as docentes en particular ya que el salario constituye una variable pedagógica y no hay calidad educativa sin trabajadoras/es bien remunerados/as”, sostuvo el gremio.

Utelpa anticipó los reclamos para el año próximo y planteó la necesidad de una recomposición salarial a partir de febrero y la corrección de las distorsiones del salario mínimo garantido vigente hasta febrero 2025.

También planteó la continuidad en las mejoras del nomenclador en los distintos cargos del sistema a partir de priorizar los más atrasados.

Por último, acordó realizar un congreso extraordinario en febrero previo al inicio del nuevo ciclo lectivo.

