El gobierno pampeano aplica cláusula gatillo a los salarios de Enero y paga Asignaciones Familiares doble

El aumento de los salarios en el año 2024 alcanza al 114.34, el mínimo garantizado aumento un 182.98 % y las Asignaciones Familiares un 245 %.

El Poder Ejecutivo Provincial comunicó que, en la liquidación del mes de enero en los salarios de los empleados, se aplicará la cláusula gatillo del año 2024, por lo que la actualización de este mes será del 4,86 %. Asimismo, se procederá a la liquidación de las Asignaciones Familiares por un monto duplicado, como bonificación anual según legislación vigente.

Asimismo en el mes de enero se producirá el incremento en los puntos correspondientes al cargo de Maestro de Grado, en cumplimento de los acuerdos paritarios oportunamente firmados con los gremios docentes.



En virtud de lo expuesto anteriormente se garantiza, por un lado, que los salarios de los empleados públicos no hayan perdido poder adquisitivo frente a la inflación en 2024 y, por otro lado, con un aumento mayor en el Mínimo Garantizado y en las Asignaciones Familiares, que ningún trabajador ya sea en forma individual o con familia a cargo perciba ingresos por debajo de la línea de pobreza que publica el INDEC.



Estas medidas constituyen un importante esfuerzo financiero para el tesoro provincial máxime en tiempos donde la crisis económica y el no envío de fondos que le corresponden a la provincia por parte del Gobierno nacional repercuten en las finanzas provinciales



Es objetivo de este Gobierno provincial continuar con esta políticas que se espera redunde no sólo en el mantenimiento e incremento del poder adquisitivo del salario de parte de los trabajadores y jubilados pampeanos, sino también en la dinamización de la actividad privada vinculadas al consumo en el ámbito provincial a partir de la inversión pública como herramienta de intervención en la economía.

