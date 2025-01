Gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos exigen bajar las retenciones: «El campo se va a fundir»

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se reunieron en Rosario y exigieron al Gobierno nacional la baja de las retenciones al campo.

El primero en hablar fue el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio quién dio detalles de este primer encuentro. “Es la primera reunión de la Región Centro en el año, estas reuniones son importantes, determinantes para cada uno de los territorios. Queríamos poner en valor a la Región Centro y lo estamos haciendo”.

“La crisis del sector agropecuario fue uno de los temas más relevantes que tratamos. Hablamos del sector más importante de las tres provincias. Es una crisis muy profunda porque tiene una presión impositiva alta, precios internacionales que están bajando, costos en dólares que están subiendo y una situación climática adversa”.

“Queremos pedirle al Gobierno nacional que analice de manera urgente la posibilidad de reducir la presión impositiva de los derechos de exportación al sector agropecuario. La presión nacional es del 65 por ciento, en lo provincial es menor al 5 por ciento. Los gobernadores definimos destinar el Impuesto Inmobiliario Rural a infraestructura para el sector”.

Luego fue el turno de Martín Llaryora, gobernador de Córdoba quién sostuvo que “queremos acompañar al campo en un momento difícil. Las retenciones siempre fueron un mal impuesto, somos el único país que las cobra. Los países vecinos vienen creciendo y nosotros vivimos en continua decadencia. No perdimos más gracias al esfuerzo de los productores y la industria agropecuaria”.

“Si no hay un cambio rápido y no se bajan rápidamente las retenciones podemos tener un colapso en materia agropecuaria, como en los 90. Eso queremos alertar. Acompañamos al campo, que es acompañar a cada uno de los vecinos de la Región Centro. La plata vuelve al pueblo, los productores no ponen la plata en la Isla Caimán. En la Región Centro nadie quiere un subsidio, quieren impuestos, no podemos matar al motor productivo”.

“El campo no puede más, no da más. Necesitamos una baja de las retenciones para que el campo vuelva a producir y no se funda”.

Finalmente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que expresó que “estamos de acuerdo con la baja impositiva del Gobierno nacional y con sostener el equilibrio fiscal. El próximo impuesto que debe sacar el Gobierno deben ser las malditas retenciones. El campo no puede más”.

“Desde Buenos Aires deben dimensionar que si no se toman medidas urgentes el campo se va a fundir. Las provincias de la Región Centro son las que más producen en el país. El productor agropecuario no se lleva la plata afuera, invierte en tecnología, maquinaria, construcción, mueve la rueda de la economía. Y en este momento no da más, y el impacto será muy negativo en nuestras provincias”.

“Pusimos más de 22 veces de lo que volvió. La presión fiscal no es de las provincias. El único tributo que cobramos al campo se vuelca a infraestructura rural. Por eso proponemos una mesa de emergencia para tener un seguimiento con las entidades del campo, seguirlas, acompañarlas. También debatir las políticas a futuro con los trabajadores rurales. Pedimos que miren al interior productivo”.

Frigerio también indicó que “no es una demostración de fuerza, es una necesidad, un pedido que vienen reclamando los productores, al cual nosotros nos sumamos”. Por su parte, Pullaro añadió: “cada vez que el país salió adelante fue cuando al campo y la industria le fue bien”.

