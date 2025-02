Guillermo Francos le restó importancia a la marcha LGBTQ+ y apuntó contra Axel Kicillof

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó peso este lunes a la marcha federal liderada el sábado por el colectivo LGBTQ+ en rechazo a las expresiones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y aseguró que «no fue significativa». Además, enfatizó que fue una movilización “totalmente politizada” y enfatizó que “de ninguna manera el presidente ni nadie que integre su equipo tiene posiciones fóbicas” contra el colectivo.

“El sábado se movilizó un grupo de la sociedad acompañado por otros grupos políticos que siempre aprovechan estas expresiones para ir en contra del gobierno nacional y del presidente. De todas maneras, no me parece que haya sudo una marcha significativa, contra todos los argentinos del otro lado que no le prestan atención a esta marcha y saben que son cuestiones totalmente politizadas”, consideró Guillermo Francos en diálogo con Radio Mitre.

Acompañado por diferentes dirigentes políticos, organizaciones sociales y sindicales, la comunidad LGBTQ+ se movilizó en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país contra el discurso del jefe de estado libertario en el Foro Económico Mundial. “Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”, llegó a decir el presidente.

