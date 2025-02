Rodrigo Garro rompe el silencio tras el accidente fatal en General Pico

El mediocampista argentino de Corinthians, Rodrigo Garro, habló por primera vez sobre el siniestro que protagonizó en General Pico, en el cual falleció Nicolás Chiaraviglio, un trabajador de una empresa de neumáticos.

En diálogo con periodistas brasileños, Garro aseguró que su familia ha sido fundamental en su proceso de recuperación anímica. “Todo el mundo sabe lo que me aconteció, fueron días difíciles, meses difíciles para mí y para mi familia; uno nunca espera que una situación de esas pase. Infelizmente me tocó vivirla. Siento que mi familia fue muy importante, mi mujer, mi hijo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, mi gente que estuvo ahí, porque sin ellos creo que no estaría acá hablando con ustedes”, afirmó.

Luego, en el video publicado por UOL Esporte en Youtube, agregó: “Estoy en un lugar privilegiado, el cariño que la gente me brindó es algo que me hizo sobrepasar la situación, tanto a mí como a mi familia. Los mensajes de apoyo de todos los corintianos fueron un punto importante; entonces no quiero dejar de hacer mención a eso. Ser agradecido es parte de mi vida. Creo que estoy acá porque también soy un agradecido a todas las personas que me ayudaron”. También agradeció al grupo “que me mandó mensajes todo el tiempo y que cuando me vieron mal me levantaron, es cuestión de tiempo hasta que Rodrigo esté de vuelta en el campo”.

El argentino también destacó el rol de la comisión técnica y de sus compañeros en el club: “La comisión técnica, Emiliano, Ramón, Osmar, Bruno, tuvieron un lado humano increíble y para mí eso es algo que voy a agradecerles de por vida. Uno a veces estando acá se olvida que es jugador y muchas veces hay que saber que somos personas y tenemos sentimientos. Estoy agradecido por el cariño a mí y a mi familia, y espero poder darle a Corinthians todo lo que le di el año pasado”, sostuvo.