Segunda sesión del año del Consejo de Niñeces y Adolescencias

La Municipalidad de General Pico concretó este viernes la segunda sesión del año, y la décima desde su creación, del Consejo Local de Niñeces y Adolescencias en las instalaciones del Concejo Deliberante. Allí se socializaron y debatieron temáticas vinculadas a los intereses y necesidades de ambos grupos.

Este órgano tiene la función de impulsar, monitorear, promover y llevar a cabo políticas públicas relacionadas al sistema de protección de niños, niñas y jóvenes.

En este espacio se tratan problemáticas de la vida cotidiana que las y los afecten para asesorar al Ejecutivo local, coordinar acciones institucionales conjuntas, generar proyectos y promover la participación activa de ellos y ellas.

En esta ocasión, luego de la presentación de todas y todos los asistentes, se dio curso a la orden del día que incluyó el abordaje del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el detalle del funcionamiento de la Unidad Local de Niñez y Adolescencia.

Seguidamente, las y los consejeros compartieron su experiencia luego de haber sido recibidos el pasado mes por el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto.

A continuación, se expuso información en relación al programa provincial INAUN, que tiene su sede local en barrio Rucci, en virtud de dar a conocer su existencia, sus objetivos y destacar esta herramienta de contención y de igualdad de oportunidades. La misma lleva treinta años acompañando el desarrollo de las infancias y juventudes, mejorando su calidad de vida.

Fueron parte de este encuentro la directora de la Unidad Local de Niñez, Gabriela Hubert; el director general de Niñez, Adolescencia y Familia, Rodrigo Lofvall; la coordinadora de INAUN, Ana Clara Barton; concejalas; integrantes del equipo técnico de la Dirección de Juventud; representantes del Poder Judicial, de Educación, del Ministerio de Seguridad; consejeros y consejeras.