Fortalecimiento policial con casi 600 participantes en el primer semestre del año

El Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Formación, la Jefatura de Policía y el Instituto Superior Policial (ISP), avanza de manera sostenida en la ejecución del Programa Anual de Formación Continua Policial 2025, una política pública que promueve la capacitación permanente del personal policial en toda la Provincia.

Desde los primeros días de abril hasta el 31 de julio se llevaron adelante 23 propuestas formativas en distintas localidades de la Provincia, en las que participaron 585 efectivos pertenecientes a diferentes áreas operativas. Las instancias abarcaron temáticas claves como violencia de género, niñez y adolescencia, seguridad rural, narcotráfico, intervención en crisis, conducción, rescate y primeros auxilios, trata de personas y administración policial, entre otras.

Las actividades fueron coordinadas por la Escuela de Especialidades del ISP, en articulación con áreas técnicas de la Policía de La Pampa y aprobadas mediante resolución de la Jefatura.

El programa contempla tanto encuentros presenciales como virtuales y responde a necesidades específicas identificadas en mesas de trabajo integradas por áreas y Unidades Regionales de la Policía junto con el Ministerio de Seguridad y Justicia y el equipo de la Escuela de Especialidades del ISP.

Entre las actividades de formación realizadas en esta primera etapa se encuentran las jornadas de actualización sobre seguridad rural, los cursos sobre técnicas de progresión y protección policial, la capacitación en violencia de género e intervención con niños, niñas y adolescentes, el curso brechero en ámbito carcelario, y la jornada de seguridad vial y señalización en rutas, esta última con la participación de otros actores institucionales como Bomberos Voluntarios y personal de salud y tránsito.

La Pampa, presente en la formación nacional de instructores

Como parte de la profesionalización de los cuadros formadores, la Provincia participó durante el receso invernal del Curso Nacional de Instructor Policial, dictado en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir de las gestiones del Instituto Superior Policial y el Ministerio de Seguridad y Justicia, los instructores pampeanos, el oficial Matías Palomino y el Sargento Daniel Omar Holzman, formaron parte de esta capacitación y obtuvieron la aprobación final, convirtiéndose en nuevos formadores certificados a nivel nacional.

Proyecciones para el segundo semestre

El segundo semestre del año prevé nuevas instancias de formación, con contenidos actualizados y estrategias pedagógicas adaptadas a los desafíos actuales de la seguridad pública. Esta segunda etapa iniciará en las próximas semanas con la Jornada Intensiva sobre Detección Temprana de Acoso o Violencia Laboral por motivos de género en el ámbito policial, de la que participarán 25 cursantes.