El Gobierno confirma la privatización de Corredores Viales

En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció oficialmente que el Gobierno ha decidido privatizar Corredores Viales S.A. La medida implica que la empresa estatal encargada de la gestión de rutas y autopistas será ahora operada bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. A través de este modelo, se promoverá la participación del sector privado en la ejecución de obras y la gestión de la infraestructura vial, asumiendo el riesgo y a cambio del derecho de cobrar peajes a los usuarios.

El comunicado oficial del Gobierno resalta que la decisión forma parte de una política más amplia de reducción del tamaño del Estado. Desde el 10 de diciembre de 2023, la Administración Pública Nacional ha concentrado esfuerzos en fomentar un Estado más ágil, cuyo rol principal sea facilitar la inversión privada en sectores clave de la economía y la infraestructura nacional.

Adorni explicó que, a pesar de que existen rutas y autopistas en Argentina que ya están bajo la gestión privada, anteriores gobiernos se resistieron a privatizar Corredores Viales, a pesar de que la empresa presentaba pérdidas significativas. Según cifras oficiales, en 2023 la empresa costó al país aproximadamente 301 mil millones de pesos.

El Gobierno también detalló que, como resultado de relevamientos realizados, se detectaron 3.400 kilómetros de traza vial, que representan el 45% de la red vial del país, los cuales no se encontraban en condiciones adecuadas para la circulación vehicular. Este hallazgo evidenció que la gestión estatal de la red vial no estaba funcionando correctamente, y que, por lo tanto, el Estado no debería seguir siendo responsable de la administración de las autovías.

Con la privatización, será el concesionario quien asuma la responsabilidad de realizar las obras necesarias para asegurar la operatividad de las rutas y, en consecuencia, el cobro de peajes, garantizando la mejora de la infraestructura vial.

El comunicado concluye subrayando que este proceso es parte de la estrategia del Gobierno de promover un Estado más pequeño y eficiente, cuyo objetivo es facilitar la participación del sector privado en el desarrollo económico del país.