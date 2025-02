Kroneberger consideró que el Presidente se «equivocó» en designar por Decreto a Jueces

El senador nacional UCR La Pampa, Daniel Kroneberger, aseguró que fue una «equivocación» del Presidente designar por Decreto a dos jueces de la Corte. También se refirió a la apertura de sesiones ordinarias de mañana y el rol que está cumpliendo el radicalsimo.

«Me parece una equivocación del Presidente. Si bien es cierto que está contemplado en la Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 19, de que en el caso de vacancia o en estado de receso del Senado, pueda hacer este nombramiento. Pero eso es otra discusión y de ninguna manera el Presidente puede sortear la decisión del Senado, que es quien tiene que dar la anuencia de los nombramientos».

Por otro lado, Kroneberger destacó: «Me parece totalmente inoportuno y este tipo de medidas no nos dan certezas como país. Indudablemente, no va a llegar a buen puerto la decisión de Javier Milei, porque en el Senado aún no estaban dadas las condiciones ni los consensos necesarios y se requiere de los dos tercios. En este tiempo se estaba trabajando, pero evidentemente no estaban dadas las condiciones. Nosotros hemos planteado desde el radicalismo ciertas disidencias, como por ejemplo queremos que se contemple el caso de una mujer para ocupar el lugar. La Corte debe tener la representación equilibrada».

«En el bloque de senadores de la UCR consideramos que el hecho es grave, imprudente e innecesario, porque hay mecanismos constitucionales a los que el Ejecutivo debe someterse», finalizó el legislador Kroneberger.

Perspectivas sobre el discurso del Presidente el 1 de marzo e investigación $Libra

«Vamos a escuchar el mensaje del Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias. Veremos cuál es el tenor de su discurso y qué mensaje le deja al pueblo argentino. Creo que Javier Milei, como cada presidente en este caso, tiene la oportunidad de rever algunos temas o situaciones. Se necesita más diálogo entre la parte legislativa y el Ejecutivo. Me parece que va a tener una nueva oportunidad y estaremos muy atentos a su mensaje», dijo Kroneberger.

Sobre el tuit del Presidente en relación a $Libra, Kroneberger dijo: «Mi votación fue para aprobar la Comisión investigadora del Senado e incluso fui frirmante del proyecto. Si uno estuvo durante tanto tiempo en el rol de oposición durante la etapa del Kirchnerismo, haciendo pedidos de informes por cuestiones que no creíamos claras, ahora debemos obrar de la misma manera. Es cierto que cuando gobernaba el Kirchnerismo tenía mayoría absoluta y no se podía llevar adelante ningun tipo de medidas de esta índole. En este caso me parece que lo que se merecían los argentinos era saber la verdad; y para eso es necesario invetigar. El Senado tiene el rol de contralor y eso no se puede desconocer».

Rol del radicalismo nacional en este contexto

«Desde el inicio de esta gestión vine reflexionando públicamente sobre cuál debe ser el rol del radicalismo. Nadie desconoce que es una situación compleja porque a veces se dificulta compatibilizar las necesidades de los gobernadores de nuestro partido con la estrategia política, en este caso, del bloque de Senadores o de Diputados Nacionales. Obviamente esto merece de nuestra parte una discusión para encontrar un camino o un hilo conductor que nos permita encontrar el equilibrio», destacó Kroneberger.

Además, el legislador oriundo de Colonia Barón opinó: «La ciudadanía está dividida en dos grandes posturas y eso le es funcional a Cristina Fernández y a Javier Milei. Pero por otro lado, estamos aquellos que pensamos en una situación moderada y en la construcción a través de los equilibrios, con las ideas claras que hemos sostenido siempre. No podemos claudicar en nuestras ideas. Más allá de eso creo que son situaciones temporales que tenemos que atravesar, pero hay que mantener una línea. Nos toca un escenario que nunca nos tocó y es necesario compatibilizar las distintas visiones internas. Se trata de acompañar lo que pensamos que está bien y señalar y buscar alternativas a aquellas decisiones que no compartimos».