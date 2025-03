Pedro Salas: “La UCR no tiene nada que ver con La Libertad Avanza”

Los radicales “no tenemos nada que hacer junto a un grupo de fanáticos que siguen ciegamente un líder autocrático, intolerante, que reniega de la política, del Estado y de sus funciones elementales; degrada las instituciones, menosprecia la Constitución y desprecia los valores elementales de la democracia”, aclaró Pedro Salas. Mediante una publicación en su perfil de Facebook, este conocido referente de la UCR santarroseña cuestionó las afirmaciones formuladas por Andrea Valderrama, diputada provincial de ese partido, quien consideró que “entre La Libertad Avanza y la UCR hay coincidencias”.

“Dejemos de dar mensajes ambiguos y diferenciémonos claramente. Podemos tener coincidencias: el equilibrio fiscal y el ‘déficit cero’ pueden ser metas, pero no fines que justifiquen cualquier medio para alcanzarlos”. También “podemos acordar alianzas parlamentarias en temas puntuales o apoyar y acompañar determinadas políticas y acciones en las que coincidamos, pero no tenemos nada en los principios y valores de la UCR que nos acerque a La Libertad Avanza”, concluyó.

Salas reconoció que “llegado el momento electoral quizás con esta posición no tengamos nada de votos. Pero, si así fuera, que sea por no lograr persuadir a un electorado que se derechiza y admite la pérdida de derechos y garantías constitucionales y no por resignar principios y valores democráticos”.

“Tenemos coincidencias”

“La idea más importante es qué política electoral llevará adelante la UCR, en un año de elecciones legislativas, y la verdad es que el partido está pasando, como todos los partidos tradicionales, un momento difícil», había expresado la legisladora, en declaraciones publicadas en nuestra edición del sábado 15 de marzo. Valderrama consideró que la UCR “tiene que apuntar a ser gobierno en 2027” y propuso que “en caso de establecer frentes electorales, como venimos haciendo, debería liderar esa alianza”.

En ese contexto opinó que a pesar de las “diferencias ideológicas” con otros partidos “hay que buscar los puntos en común que puedan plasmarse en una plataforma” y aclaró que “no hay límites, porque no hay que poner el foco en las diferencias sino en las coincidencias”. Y fue entonces cuando aseguró encontrar “coincidencias con La Libertad Avanza: hay cambios estructurales que se están haciendo y tenían que hacerse”, entre los cuales citó “achicar gastos o la famosa motosierra” porque “el Estado venía siendo ineficiente”. Si bien aclaró que cree “en el Estado presente”, explicó que “el Estado presente debe ser eficiente” y concluyó: “hay cambios que se tenían que hacer”.