Fernanda Alonso invitada a participar de un Simposio en Madrid

La intendenta Fernanda Alonso participará del Simposio RAP en Madrid, “Contexto global, democracia e IA: desafíos y oportunidades para el desarrollo”, del 23 al 28 de marzo. La jefa comunal piquense estará en este espacio invitada con todos los gastos pagos por la Red de Acción Política quien llevará adelante el encuentro. La actividad cuenta con la colaboración y el apoyo institucional de la IE University y del Instituto Real Elcano.

En conferencias y paneles se tratará una serie de temáticas, siendo las siguientes las más preponderantes: Contexto geopolítico y económico internacional; Desafíos de la democracia; Crecimiento y desarrollo; Vínculos comerciales entre América Latina y UE y Desafíos de la transformación tecnológica y la Inteligencia Artificial.

Serán parte de estas jornadas, 35 integrantes de todo el arco político que forman parte de RAP; 35 dirigentes empresariales y más de 30 destacados académicos y especialistas, invitados con gastos pagos en su totalidad.

Allí se destacarán expositores como José María Aznar (ex Presidente del Gobierno de España 1996-2004), Felipe González (ex Presidente del Gobierno de España 1982-1996), Enrico Letta (ex Primer Ministro de Italia y Decano del IE School of Politics, Economics and Global Affairs), Manuel Muñiz (Rector Internacional de IE University), José Juan Ruiz (Presidente de Real Instituto Elcano), Susana Malcorra (Miembro Fundadora de GWL Voices for Change and Inclusion, ex ministra de Relaciones Exteriores de Argentina), entre otros.

A su vez, habrá encuentros con estudiantes y jóvenes profesionales argentinos viviendo en España, espacios de diálogo y talleres de trabajo para sacar conclusiones sobre las implicancias de los temas planteados para la Argentina.

Sobre RAP

La Red de Acción Política es una es una Organización de la Sociedad Civil argentina apartidaria y con pluralismo ideológico que desde el 2003 busca propiciar la generación de Amistad Cívica entre dirigentes de distintos partidos, regiones y niveles de responsabilidad, promover la articulación, establecer vínculos de confianza y generar espacios de diálogo e interacción entre diversos sectores de la sociedad e impulsar la generación de consensos.

De esta manera, se busca reducir la volatilidad y pendularidad de las políticas públicas, sobre temas clave que contribuyan a propiciar el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones; promoviendo el desarrollo sostenible e inclusivo del país y promover la generación de una cultura de integridad y transparencia.