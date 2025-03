Francos reiteró que «no van a devaluar» y adelantó que buscarán un acuerdo electoral con el PRO a nivel nacional

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, confirmó que a la espera de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Donald Trump recibirá a Javier Milei en la Casa Blanca. A su vez, desestimó nuevamente la posibilidad de que el Gobierno devalúe, tras una semana marcada por el aumento del dólar, y adelantó que buscarán un acuerdo electoral con el PRO a nivel nacional.

“No vamos a devaluar, lo dijimos en 20 ocasiones distintas. Conociendo la claridad del Presidente en términos económicos, tiene una convicción poco común en lo que está haciendo. No movió la base monetaria, no emitió, tiene superávit fiscal. Hay una necesidad de reacomodamiento de precios relativos, pero la inflación baja a paso fuerte. No hay motivo para devaluar”, insistió Francos en declaraciones radiales a Cadena 3 Rosario.

Y explicó: “Lo que pasó en estos días fue por importadores, que por rumores de economistas que hablan de una devaluación, adelantaron sus importaciones. Lo que debían hacer en dos o tres mees, lo hicieron todo junto, con lo cual luego no tendrán que importar. Antes pasó, los exportadores no liquidaban y se perdieron la tasa de interés de los pesos. Estamos convencidos de que seguiremos con este dólar. Se aprobará el acuerdo con el Fondo y la economía seguirá un camino en el que baja la inflación, sube el salario, crece la actividad, baja el desempleo. Todas las estadísticas son positivas. Hay quienes hablan por cuestiones políticas o económicos comerciales. Producto de estos rumores algunos adelantan importaciones y otros atrasan exportaciones”.

En materia económica, abundó: “Hoy tenemos cosas que están caras y otras baratas. Cuando termine este proceso de ajuste los precios se irán acomodando, no pensamos intervenir para modificar esta situación. La propia actividad económica generará el ingreso de dólares. Vamos al Fondo con una situación de equilibrio que antes no se había visto. Esperamos el apoyo de Estados Unidos, Trump va a recibir a Milei en algún momento, pero son temas separados No hay fecha determinada, pero no va a estar lejos”.

Elecciones, rutas y jueces

Francos se refirió a las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la Nación. “Separan las elecciones nacionales de las otras por temor a que el arrastre les haga perder su situación mayoritaria. Al hacer eso, La Libertad Avanza presenta sus mejores candidatos. Y CABA es una vereda política, todos quieren el mejor resultado. No logramos un entendimiento porque nuestros legisladores se opusieron a temas propuestas por Jorge Macri, pero eso no limita acuerdo con el PRO a nivel nacional. Esperamos un acuerdo con el PRO a nivel nacional. Y un acuerdo en la provincia de Buenos Aires es factible y necesario para terminar con lo que hizo el kirchnerismo”, precisó.

Consultado por el estado de las rutas, el funcionario respondió: “Se tratará de sostener un mantenimiento de las rutas, que están en estado deplorable. Es difícil solucionar en meses lo que sucede hace años. las rutas están en un estado muy complicado, por eso el Gobierno llama a concesionar a privados. En los puertos hace falta un acuerdo entre el gobierno provincial y los intendentes, que cobran un peaje”.

Y, acerca de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de la Nación, comentó: “Hay movimientos políticos. Unión por la Patria tiene senadores que son necesarios para tener el acuerdo por los pliegos, si no están los votos, el Poder Ejecutivo no puede hacer nada. Tenemos solo seis senadores nacionales. Hay muchos jueces para designar, no solo los de la Corte. Seguramente el Senado el 10 de diciembre tendrá una composición distinta. Si rechazan…es muy raro lo que pasó. Ellos aprobaron ambos pliegos para tratarlos en el recinto y rechazarlos ahí. Si todos los senadores responden a la expresidenta, ambos pliegos serán rechazados”.