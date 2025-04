Ziliotto: «Malvinas son y seguirán siendo la causa inclaudicable del pueblo argentino”

El gobernador Sergio Ziliotto presidió en General Pico el acto donde rindió homenaje a los caídos y ex combatientes de Malvinas y renovó el compromiso del pueblo pampeano con la soberanía nacional. “Las Malvinas son y seguirán siendo la causa inclaudicable del pueblo argentino”, afirmó y pidió “apelar a la memoria” para no olvidar la “decisión trasnochada de aquellos que decidieron ir a la guerra sin poner el cuerpo”.

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto encabezó este miércoles en General Pico el acto central del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el 43° aniversario de la gesta. “Hoy es el día de mayor ejercicio de la memoria en esta causa, pero el resto de los 364 días también debe ser uno de los principales estandartes que nos defina como sentimiento nacionalista”, expresó.

El acto se desarrolló en el «Parque Héroes de Malvinas». Inició con una invocación religiosa a cargo del Padre Mario y un toque de silencio en memoria de los héroes.

Además de Ziliotto, participaron la vicegobernadora, Alicia Mayoral; la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso; el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Losi; el comandante de la X Brigada Mecanizada, Martín Baroni; la vicerectora de la UNLPam, María Emma Martín; autoridades policiales; intendentas e intendentes; diputadas y diputados provinciales; funcionarios provinciales y municipales; concejales; veteranos y familiares de veteranos pampeanos, entre otros. Estuvieron también las banderas de ceremonias de colegios piquenses.

Ziliotto: «Malvinas tiene que ser el eje de la argentinidad»

“Hoy me pone este lugar más que como Gobernador, como integrante de una generación lo cual nos marcó directa o indirectamente, lo que pasó durante la guerra de Malvinas, lo que pasó antes y lo que pasó después”, dijo el Gobernador en su discurso.

Subrayó la importancia del ejercicio de la memoria como parte central del reclamo de soberanía: “Hoy es el día de mayor ejercicio de la memoria en esta causa, pero el resto de los 364 días también debe ser uno de los principales estandartes que nos defina como sentimiento nacionalista que busca reivindicar todos nuestros derechos”.

A su vez, advirtió que no se puede hablar de memoria sin señalar con claridad las responsabilidades políticas del conflicto bélico: “No solo tenemos que apelar a la memoria, pero también no olvidar las causas, no olvidar esa decisión trasnochada de aquellos que decidieron ir a la guerra sin poner el cuerpo. Los jóvenes, la sangre nueva de la Argentina, fue la que puso el cuerpo y la vida. Pero también, como lo han dicho aquí los veteranos de guerra, dolió mucho más el olvido del regreso que las balas durante el combate”.

El Gobernador destacó la alocución de Jorge Montero, veterano de guerra presente en el acto, y coincidió en que “es tiempo de rehabilitar las luchas, los derechos”. En ese marco, fue categórico al advertir que “este reclamo no puede ser nunca una bandería política partidaria para buscar algún tipo de beneficio muy chico. La causa Malvinas, sin dudas, tiene que ser el eje de la argentinidad, de ese sentido de pertenencia, ese nacionalismo que perdemos muchas veces enamorándonos de espejitos de colores extranjeros”.

Remarcó que solo a través de la unión nacional será posible sostener el reclamo legítimo de soberanía: “Solamente las construcciones colectivas, y en este caso la causa colectiva y la conciencia colectiva, nos va a llevar a recuperar definitivamente a las Islas Malvinas”.

En su mensaje final, convocó a toda la dirigencia y a la sociedad en su conjunto a asumir esta causa como propia: “Esto debe ser, de una vez por todas, una causa de todos. Y no ser utilizada nunca más para fomentar alguna grieta que nos divida como sociedad”.

“Por eso es el momento de ratificar una vez más que por historia, por memoria, por pertenencia, por territorialidad y por legalidad las Malvinas fueron, son y seguirán siendo argentinas, porque son nuestro patrimonio, son nuestra memoria y no tengo ninguna duda de que son y seguirán siendo la causa inclaudicable e irrenunciable de todo el pueblo argentino. Muchas gracias”, concluyó.

Alonso: “La memoria es el mejor homenaje”

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso dijo que «nos reunimos como cada 2 de abril con el corazón encogido, pero con la memoria firme. Nos convoca el recuerdo de aquellos jóvenes, esos que con valentía y amor a la patria partieron hacia el sur para defender lo que es nuestro”.

Recordó especialmente a los caídos de la ciudad: “General Pico siempre estuvo y estará presente en esta causa. Llevamos en nuestra historia el sacrificio de un hijo de esta tierra que no volvió, pero cuya memoria vive en cada uno de nosotros. Su nombre, como el de todos los caídos, no es solo parte de un monumento, sino de nuestra identidad”.

“A nuestros veteranos que regresaron con el peso de la guerra en el alma les decimos: no están solos. Su lucha, su entrega y su dignidad son parte de nuestra historia”, dijo.

Y cerró con un mensaje cargado de simbolismo: “Las Malvinas son argentinas y la memoria es el mejor homenaje. Que nunca se apague el fuego de la verdad, el respeto y la gratitud. Por los que volvieron, por los que quedaron en nuestras islas, por la memoria, la verdad y la justicia. ¡Viva la patria!”.

Montero: «honor y gloria a los caídos»

El veterano de guerra Jorge Montero, primer presidente del Centro de Veteranos de General Pico, rindió homenaje a los 643 argentinos que murieron durante el conflicto de 1982 y reflexionó sobre las secuelas que aún enfrentan muchos de sus compañeros.

“Hoy nos reunimos nuevamente para rendir homenaje a los verdaderos héroes de esta historia, 643 hombres que dieron su vida por la patria, que ofrendaron su vida para que muchos de nosotros hoy estemos aquí y en cada rincón de nuestro país honremos sus memorias y no hagamos de esta fecha un acto político”, señaló.

Con dolor, también recordó a quienes regresaron y enfrentaron otras batallas: “Para muchos de los que regresaron hoy, el campo de batalla sigue siendo la vida misma. Y muy crueles son los números: más de 500 suicidios y muchos más fallecidos por afecciones que tienen que ver con secuelas de la guerra. De eso también nos tenemos que preocupar”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de las escuelas y docentes: “Nuestro homenaje va a seguir siendo siempre el mismo: con humildad, con respeto, con mucha responsabilidad, porque ellos se lo merecen. Honor y gloria a los caídos. ¡Viva la patria!”.

Pellitero: «Malvinas es pasado, presente y futuro»

También dijo unas palabras, Agustín Pellitero, hijo del veterano de Malvinas, Alejandro Pellitero. “Desde que tuve conciencia vi a estos hombres cicatrizar sus heridas mientras nos enseñaban las experiencias de la guerra y su implicancia en el presente. Sigo sorprendiéndome de la entereza y gallardía con la que enfrentaron la historia”, dijo.

Reflexionó sobre las deudas aún pendientes: “Entregar su vida por la patria y resistir la marginación social de la posguerra da muestra de su carácter. Estoy profundamente convencido de que tenemos una deuda perpetua con ellos, que es recordarlos eternamente”.

Además, denunció con firmeza la continuidad del colonialismo: “Hoy el colonialismo británico nos sigue azotando, pero desde el mercado, con alumnos locales que ofician de promotores del subdesarrollo crónico. Recuperar las Malvinas no es una expresión chauvinista, es la obligación que nos invoca para completar nuestro proyecto de independencia inconcluso”.

Finalmente, llamó a confiar en la fuerza de la juventud como motor del futuro: “Contamos con una usina de poder incalculable: los jóvenes. Es la irrupción de las nuevas generaciones en la malvinización lo que la blindará de dirigentes genuflexos y testaferros de los buitres. Cada joven argentino comprometido con esta causa nacional es un paso más cerca de recuperar las islas. Porque Malvinas es pasado, es presente y sobre todo el futuro”.

Y cerró su discurso citando a San Martín: “Malvinas serán los jóvenes llevando la bandera que izaron nuestros héroes. Como dijo el gran general José de San Martín: serás lo que debas ser, y si no, no serás nada. Muchas gracias”.

Durante el acto se hizo entrega a la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas «Alberto Amesgaray» la resolución del Concejo Deliberante que declara a General Pico como «Ciudad Malvinera».

Para finalizar, las autoridades dejaron ofrendas florales al pie del monumento.