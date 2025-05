Con los 16 equipos confirmados, ya habría fecha y horario para los octavos de final del Torneo Apertura

La organización de la Liga Profesional de Fútbol ya tendría la fecha y horarios de los ocho partidos de octavos de final del Torneo Apertura que iniciarán este fin de semana.

El sábado a las 15 horas, Boca recibiría a Lanús en el estadio La Bombonera mientras que, el lunes a las 20.30, River haría lo propio ante Barracas Central en el estadio Monumental.

Por su parte, Racing recibiría a Platense en el estadio Presidente Perón el sábado a las 18 horas mientras que Independiente jugaría a las 15.30 horas ante su homónimo de Mendoza el domingo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Quién resta definir día y horario es San Lorenzo que deberá recibir a Tigre. En un principio, el club de Boedo iba a jugar el sábado pero la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no quiere que dos equipos grandes jueguen el mismo día y haya dos operativos.

Por ello, el ´Ciclón´ corre con grandes posibilidades de recibir al ´Matador´ el viernes a las 20 horas en el estadio Pedro Bidegain.

Asimismo, el líder del Grupo A, Argentinos Juniors, recibiría a Instituto de Córdoba el domingo a las 21 horas mientras que el líder del Grupo B, Rosario Central, haría lo propio ante Estudiantes de La Plata en el mismo horario pero el sábado.

Por su parte, Huracán recibiría a Deportivo Riestra el domingo desde las 18 horas en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Así se jugarían los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional



Viernes:

San Lorenzo vs Tigre – 20 hs



Sábado:

Boca vs Lanús – 15 hs

Racing vs Platense – 18 hs

Rosario Central vs Estudiantes – 21 hs



Domingo:

Independiente vs Independiente Rivadavia – 15.30 hs

Huracán vs Deportivo Riestra – 18 hs

Argentinos Juniors vs Instituto de Córdoba – 21 hs



Lunes:

River vs Barracas Central – 20.30 hs