«La Comunitaria» inauguró planta láctea en el Parque Agroalimentario

En la segunda jornada del Encuentro Nacional de Cooperativismo que tuvo lugar en General Pico se inauguró la planta láctea de La Comunitaria. La intendenta Fernanda Alonso fue parte de este acto que se concretó en el Parque Agroalimentario.

El cronograma continuó con la visita al establecimiento de tratamiento de efluentes (CORPICO) y Proyecto Plantar (Cooperativa Bioregión).

Labor conjunta

La intendenta Fernanda Alonso refirió: “Estoy contenta de poder compartir esta inmensa alegría, este objetivo que se propusieron y lograron cumplir. Desde el municipio fuimos observando y acompañando el paso a paso”.

“Viendo la voluntad que tienen me dan fuerzas para seguir eligiendo ser la intendenta de General Pico, porque no es una tarea fácil. Hago lo que me gusta y creo que puedo aportar mucho a los sueños de la gente, transformando realidades, algo que actualmente se discute en la política”, aseveró.

En torno a ello, valoró la importancia del aporte estatal. “Impulsamos políticas públicas que facilitan la comercialización y estamos avanzando en un parque de producción social que es otra decisión del Gobierno nacional en su gestión pasada. Hoy no tenemos referencias de Nación vinculadas a la defensa de lo territorial y lo local”.

En esta línea, prosiguió: “La lógica que poseen las cooperativas y asociaciones son distintas a la del Estado, pero es ahí donde tenemos que estar, a la par, haciendo un poco más fácil la vida de otras y otros”.

“Tener una elaboración de kilómetro cero es pensar en el ambiente. Pico a esto no le hace la vista gorda, ni niega algo como es la llegada del cambio climático que nos condiciona modificando el entorno. Somos los responsables de ello y debemos seguir atendiendo esta situación”, cerró Alonso.

El miembro de La Comunitaria, Carlos Alainez, agradeció a las y los presentes como así también a todas y todos aquellos que fueron parte del proceso que permitió la puesta en funcionamiento del lugar.

Tras ello, manifestó: “Este proyecto implica conectar con toda una historia de nuestro pueblo, construir algo que hoy ha generado tres puestos laborales, razón por la cual esas familias tienen un ingreso. El trabajo es articulador, es dignidad, ayuda a organizar la sociedad y promueve la justicia social”.

“Inauguramos este edificio donde producimos quesos de distintos tipos, contando con las documentaciones municipales pertinentes, el Registro Nacional de Establecimiento y el Registro Nacional de Producto Alimentario”, explicó.

Agregó que “La Comunitaria fue inscrita como marca en el país, lo que te brinda un marco legal importantísimo para poder desarrollarnos”.

Por último, indicó: “Además de un camión de frío, contamos con otro que tiene chasis y acoplado, ya que en Santa Isabel acabamos de habilitar mediante Senasa una planta de alimento balanceado. El desafío que nos proponemos es poder ponerlo en marcha”, finalizó Alainez.