Reunión del Consejo Municipal de Tránsito

Se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Consultivo Municipal de Tránsito en el espacio MEDANO donde se trataron diferentes temáticas inherentes a la seguridad vial, su promoción y fortalecimiento para una mejor calidad de vida de vecinas y vecinos.

Estos encuentros se hallan enmarcados dentro del Plan Piquense de Seguridad Vial, con una participación y vinculación constante de diferentes actores de la sociedad en pos de lograr una correcta transitabilidad en la ciudad. Con ello, se busca trazar acciones conjuntas para la prevención de siniestros viales.

Además, entre los puntos tratados se analizaron solicitudes de espacios reservados, cambio de sentido de calles, demarcación de estacionamientos, como así también requerimientos de instituciones públicas.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Cristian Viola; el subdirector de Tránsito, Gonzalo De Laturi Suárez; demás funcionarios municipales; la secretaria de Tránsito del Juzgado de Faltas, Fabiana Bertone; concejales y autoridades policiales.