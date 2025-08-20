Presidente de la UCR pampeana pidió la renuncia del ministro de Salud de la Nación por la crisis por el fentanilo

El presidente de la UCR provincial y candidato a diputado nacional por el Frente Cambia La Pampa, Federico Guidugli, exigió la renuncia del ministro de Salud nacional, Mario Lugones, tras la crisis por el fentanilo clínico contaminado que ya dejó más de un centenar de muertos en el país.

“El ministro de Salud debe renunciar, pedir perdón a la sociedad y, sobre todo, a los familiares de las víctimas. Este gobierno es un fracaso también en salud”, afirmó Guidugli.

Responsabilizó Guidugli al ministro Lugones por la falta de control y la demora de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) en intervenir, y advirtió: “No se trata de un error administrativo, sino de vidas humanas perdidas por negligencia estatal”.

El Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elevó el primer informe sobre el análisis realizado a unas 100 historias clínicas de pacientes que habrían muerto tras ser tratados con el fentanilo contaminado. Algunas versiones indican que suman 109 las personas fallecidas.