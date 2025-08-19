Choque frontal dejó como saldo una mujer fallecida y dos hombres heridos

Un trágico accidente de tránsito se dio este martes por la tarde en la Ruta 9, kilómetro 857, a la altura de Rayo Cortado y Santa Elena, en la provincia de Córdoba con el saldo de una mujer fallecida y dos hombre con lesiones quienes fueron trasladados a hospitales de la zona.

El accidente se dio cuando por razones que aún se tratan de establecer cuando dos vehículos colisionaron de manera frontal.

En el lugar y tras el accidente trabajaban un servicio de emergencias y personal de Policía Caminera. No se estableció la identidad de la mujer fallecida.

Fuente: Cadena 3