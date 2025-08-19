Ambulancia de Salud Pública pampeana volcó en la ruta 5 cerca de Chivilcoy

Una ambulancia de traslado de La Pampa se despistó y volcó este martes en la ruta nacional 5, cerca de la localidad bonaerense de Gorostiaga, cuando en la zona se registraba una intensa lluvia. En la unidad viajaban cuatro adultos y una menor, quienes resultaron sin lesiones de consideración, salvo una enfermerda que recibió traumatismos varios que obligaron a su traslado a l hospital de Chivilcoy.

El despiste se produjo pasada las 8 de la mañana en el kilómetro 140,cerca de la localidad de Gorostiaga, partido de Chivilcoy. En el operativo trabajaron Policía Vial Chivilcoy y dos móviles del SAME de esa localidad..

En la unidad también viajaban una mujer y su hija adolescente de 16 años, quienes se dirigirán a un control postquirúrgico a Buenos Aires desde Santa Rosa.

Foto: Gentileza